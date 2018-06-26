Сборная Испании сыграла вничью с командой Марокко, Португалия упустила победу в матче с Ираном в третьем туре группы B на чемпионате мира-2018. Решающие голы были забиты в компенсированное время.





Испания 2 : 2 Марокко

На 14-й минуте первым отличился нападающий марокканцев Халид Бутаиб. Через пять минут испанцы восстановили паритет благодаря голу Иско. На 81-й минуте сборная Марокко снова вышла вперед усилиями Юссефа Эн-Несири. В компенсированное время встречи нападающий испанцев Яго Аспас вырвал ничью для своей команды.

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Иран 1 : 1 Португалия

На исходе первого тайма португальскую команду вывел вперед Рикарду Куарежма, который красивым ударом отправил мяч в верхний угол ворот. На 53-й минуте Криштиану Роналду мог удвоить счет с пенальти, но иранский вратарь отбил удар португальца. Лучше с 11-метровой точки действовал иранский форвард Карим Ансарифард, сравняв счет в компенсированное время.

Сборная России, занявшая второе место в группе А, встретится в первом раунде плей-офф с победителем соседней группы — командой Испании. Встреча состоится на стадионе «Лужники» 1 июля.

Сборная Уругвая, ставшая победительницей в группе А, в 1/8 финала выступит против Португалии, которая финишировала на второй строчке в квартете B.

Сборные Марокко (1 балл) и Ирана (4) покидают турнир.

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Расписание матчей на 26 июня, вторник: