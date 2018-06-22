Сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась со счётом 3:0.





В первом тайме стороны не отличились голами, однако во втором тайме хорваты трижды поразили ворота соперника. На 53-й минуте Вилли Кабальеро подарил мяч Анте Ребичу, и тот воспользовался шансом и запустил его в сетку.





За девять минут до конца встречи европейцы удвоили результат благодаря точному удару Луки Модрича. А в компенсированное время подопечные Златко Далича сделали счет разгромным.





Матч обслуживал арбитр Равшан Ирматов, который обновил рекорд по числу игр на чемпионатах мира — 10.

После двух туров сборная Хорватии набрала шесть очков и обеспечила себе участие в плей-офф мирового первенства. У Аргентины один балл, в то время как другие участники группы D — Исландия и Нигерия (1 и 0) — проведут очный матч 22 июня.





В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии встретится с Исландией (26 июня, Ростов-на-Дону), а Аргентина сыграет с Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).

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