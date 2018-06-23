В отношении гражданина США, уроженца Чиракчинского района Кашкадарьинской области, Зокира Алиева, задержанного на родине 16 июня и освобожденного 22-го, изменена мера пресечения, сообщил «Газете.uz» в субботу источник, близкий к его семье. Он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. По информации источника, следственные мероприятия продолжаются.

Зокир Алиев прибыл в Узбекистан на основе приглашения родственников, получив 90-дневную визу в посольстве в Вашингтоне. В сообщении Службы государственной безопасности о его задержании сообщалось, что он находился в розыске с 2005 года по подозрению в причастности к террористической организации.