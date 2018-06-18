Служба государственной безопасности Узбекистана распространила сообщение о причинах задержания Зокира Абдуллаевича Алиева, прибывшего из США.

Зокир Алиев (1972 г. р.), в 2014 году получивший гражданство США, был задержан органами СГБ 16 июня в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области. Как говорится в сообщении, уроженец указанного района находился в розыске за причастность к деятельности «Исламского движения Узбекистана», признанного многими странами, в т. ч. РФ и США, террористической организацией.

«В ходе задержания Зокир Алиев дал признательные показания о своей противоправной деятельности. В частности, в 2000 году он присягнул на верность „Исламскому движению Узбекистана“, проходил военную подготовку на территории Исламской Республики Афганистан, а также участвовал в боевых действиях против правительственных сил ИРА и коалиционных войск», — говорится в сообщении.

«В 2005 году за осуществление религиозно-экстремистской и террористической деятельности, на основании показаний других членов „Исламского движения Узбекистана“, следственным подразделением СГБ в отношении Зокира Алиева возбуждено уголовное дело №646 по статьям 159, 223 и 2442 Уголовного кодекса Республики Узбекистан», — отмечается в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о применении в отношении Зокира Алиева соответствующей меры пресечения.