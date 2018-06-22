Гражданин США Зокир Алиев, задержанный 16 июня в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области, освобожден, сообщили «Газете.uz» в пятницу два источника, знакомые с ситуацией. По их информации, сейчас он находится у родственников.

Зокир Алиев, проживающий в США, прибыл на родину на основе приглашения родственников, получив визу в посольстве Узбекистана в Вашингтоне. В сообщении Службы государственной безопасности о его задержании сообщалось, что он находился в розыске с 2005 года по подозрению в причастности к террористической организации.