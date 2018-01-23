Автор «Газеты.uz» Никита Макаренко — о последнем барьере между городом и деревней.

Я сочувствую всем погибшим в трагедии 18 января в Казахстане и их судьбе. Но вместо минуты молчания напишу свои 600 слов. Возможно, будет больше пользы.

В этой катастрофе погибли наши соотечественники. Они были деревенскими жителями. Что мы, в больших городах, знаем об их повседневной жизни и тяготах? Рискну предположить, что мало или ничего.

Между столицей и деревней у нас огромная пропасть. Это два разных мира. Проблемы друг друга нам не очень понятны. Хоть мы и живем в одной стране, но мы — разные люди. Мы читаем разные книги, смотрим разные фильмы и вообще редко пересекаемся.

Между нами есть железобетонный барьер. Это система прописки. Одна из самых худших вещей, доставшихся нам по наследству от Советского Союза. Ее отменили уже везде. В России — в 1993-м, Украине — 2001-м, Беларуси — 2008-м.

Вы слышали, что наши граждане боятся ходить по Москве. Что их задерживает и мучает полиция. В Ташкенте они испытывают точно такой же страх.

Почему до последних дней тысячам наших сограждан легче было получить разрешение на работу в столице другой страны, нежели чем в своей? Эти ребята вполне могли бы поехать работать и в Ташкент. Если бы это было возможно. Если бы это было проще.

Да, буквально вчера указом Президента запрет на прием на работу без прописки в Ташкенте и Ташкентской области был отменен . Это прекрасная новость. То есть, другие ребята теперь могут ехать работать в Ташкент, а не в Москву. Но почему не пойти до конца и совсем не порвать с этим неприятным прошлым?

12 января заместитель начальника Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Улугбек Ташходжаев сказал : «Полностью отказаться от системы прописки в Узбекистане пока невозможно. Для этого необходима большая подготовительная работа. Проблему прописки устранит сбалансированное социально-экономическое развитие всех регионов страны».

Не очень многообещающе, правда? Никакого популизма. А вот мне кажется, что устранение прописки поможет нам всем жить без лицемерия, будет способствовать оздоровлению нации, а затем уже и развитию всех регионов.





Москва. Новый год. Станция метро возле Красной площади. Фото Эльёра Нематова из проекта «Я — иностранец».

Чего мы так боимся? Что такого катастрофического случится, если прописку завтра отменить? У нас же не стоит под стенами армия Чингисхана, готовая смести Ташкент с лица земли.

На 15 января численность городского населения в Узбекистане составила 50,6%. Сельского — 49,4%. Нас почти поровну. Но в развитых странах пропорции смещены к городу намного больше. В России горожан — 74%. В США в городах живет 82% жителей. И так далее.

Все развитые страны проходят через процесс урбанизации. Он естественен, потому что для обработки урожая исторически требуется все меньше людей. Технологии развиваются — и плуг больше не таскают на себе. И все больше людей требуется в городах для производства услуг и интеллектуального продукта.

Посмотрите на Ташкент: с 1989 года население города выросло всего почти на 200 тысяч человек, остановившись в районе 2,2 миллиона. Это очень уныло для столицы большой страны. Мы никакой не мегаполис. И одноэтажная ташкентская застройка, которой покрыт весь город, красноречиво об этом говорит.

Почему бы не иметь пятимиллионный город? Шестимиллионную столицу? Представьте: даже население Кабула, с учетом всех войн и проблем, сегодня составляет 4,6 миллиона.

Я слышал такую версию: в столице не справятся коммуникации. Не выдержит инфраструктура. Не хватит школ. Больниц. Государственных учреждений. Общественного транспорта.

Возможно, не хватит. Если не иметь Генерального плана развития города, который бы учитывал двукратный рост населения в течение 20 лет.

Мы, жители города, вообще никакого плана развития Ташкента не видели. Только узнаем из новостей — здесь построят то, а здесь снесут это. Но является ли это частью какой-то большой концепции? Мы не знаем.

Наверняка, найдется много критиков, которые сейчас будут говорить и комментировать: если отменить прописку, все накроется медным тазом. Пиши пропало. Пакуй вещи. Дело — табак. Труба. Прописка — это наша главная духовная скрепа! Помните, у Булгакова: «Человеку без документов строго воспрещается существовать».

Послушайте! Мы этих «экспертов» вдоволь наелись, когда в августе и сентябре они «пели», что либерализация валютного рынка обрушит страну и вызовет нашествие инопланетян. Но вот — рынок открыли, и ничего страшного пока не случилось.

И, слава Богу, в последние годы мы стали отказываться от концепции «уникальной страны». Открыто критикуется импортозамещение, собственная модель развития и прочие утопические идеи.

Поэтому нужно принять за факт — ничего страшного в урбанизации нет. Этот процесс происходит по всему миру. С 1950 года по 2010-й городское население в мире выросло с 30% до 54%. И, по прогнозам ВОЗ, к 2030 году составит 60%.

Так давайте и мы не будем плестись в хвосте прогресса. Пусть люди свободно едут в города и создают высокотехнологичные продукты. А задача городских властей — хорошо и удобно города спланировать.

За всех ташкентцев сказать не могу, и особенно за «ОВИР». Но я, как житель Ташкента, рад всем. Приезжайте!