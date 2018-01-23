Автор «Газеты.uz» Никита Макаренко — о последнем барьере между городом и деревней.
Я сочувствую всем погибшим в трагедии 18 января в Казахстане и их судьбе. Но вместо минуты молчания напишу свои 600 слов. Возможно, будет больше пользы.
В этой катастрофе погибли наши соотечественники. Они были деревенскими жителями. Что мы, в больших городах, знаем об их повседневной жизни и тяготах? Рискну предположить, что мало или ничего.
Между столицей и деревней у нас огромная пропасть. Это два разных мира. Проблемы друг друга нам не очень понятны. Хоть мы и живем в одной стране, но мы — разные люди. Мы читаем разные книги, смотрим разные фильмы и вообще редко пересекаемся.
Между нами есть железобетонный барьер. Это система прописки. Одна из самых худших вещей, доставшихся нам по наследству от Советского Союза. Ее отменили уже везде. В России — в 1993-м, Украине — 2001-м, Беларуси — 2008-м.
Вы слышали, что наши граждане боятся ходить по Москве. Что их задерживает и мучает полиция. В Ташкенте они испытывают точно такой же страх.
Почему до последних дней тысячам наших сограждан легче было получить разрешение на работу в столице другой страны, нежели чем в своей? Эти ребята вполне могли бы поехать работать и в Ташкент. Если бы это было возможно. Если бы это было проще.
Да, буквально вчера указом Президента запрет на прием на работу без прописки в Ташкенте и Ташкентской области был отменен. Это прекрасная новость. То есть, другие ребята теперь могут ехать работать в Ташкент, а не в Москву. Но почему не пойти до конца и совсем не порвать с этим неприятным прошлым?
12 января заместитель начальника Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Улугбек Ташходжаев сказал: «Полностью отказаться от системы прописки в Узбекистане пока невозможно. Для этого необходима большая подготовительная работа. Проблему прописки устранит сбалансированное социально-экономическое развитие всех регионов страны».
Не очень многообещающе, правда? Никакого популизма. А вот мне кажется, что устранение прописки поможет нам всем жить без лицемерия, будет способствовать оздоровлению нации, а затем уже и развитию всех регионов.
Москва. Новый год. Станция метро возле Красной площади. Фото Эльёра Нематова из проекта «Я — иностранец».
Чего мы так боимся? Что такого катастрофического случится, если прописку завтра отменить? У нас же не стоит под стенами армия Чингисхана, готовая смести Ташкент с лица земли.
На 15 января численность городского населения в Узбекистане составила 50,6%. Сельского — 49,4%. Нас почти поровну. Но в развитых странах пропорции смещены к городу намного больше. В России горожан — 74%. В США в городах живет 82% жителей. И так далее.
Все развитые страны проходят через процесс урбанизации. Он естественен, потому что для обработки урожая исторически требуется все меньше людей. Технологии развиваются — и плуг больше не таскают на себе. И все больше людей требуется в городах для производства услуг и интеллектуального продукта.
Посмотрите на Ташкент: с 1989 года население города выросло всего почти на 200 тысяч человек, остановившись в районе 2,2 миллиона. Это очень уныло для столицы большой страны. Мы никакой не мегаполис. И одноэтажная ташкентская застройка, которой покрыт весь город, красноречиво об этом говорит.
Почему бы не иметь пятимиллионный город? Шестимиллионную столицу? Представьте: даже население Кабула, с учетом всех войн и проблем, сегодня составляет 4,6 миллиона.
Я слышал такую версию: в столице не справятся коммуникации. Не выдержит инфраструктура. Не хватит школ. Больниц. Государственных учреждений. Общественного транспорта.
Возможно, не хватит. Если не иметь Генерального плана развития города, который бы учитывал двукратный рост населения в течение 20 лет.
Мы, жители города, вообще никакого плана развития Ташкента не видели. Только узнаем из новостей — здесь построят то, а здесь снесут это. Но является ли это частью какой-то большой концепции? Мы не знаем.
Наверняка, найдется много критиков, которые сейчас будут говорить и комментировать: если отменить прописку, все накроется медным тазом. Пиши пропало. Пакуй вещи. Дело — табак. Труба. Прописка — это наша главная духовная скрепа! Помните, у Булгакова: «Человеку без документов строго воспрещается существовать».
Послушайте! Мы этих «экспертов» вдоволь наелись, когда в августе и сентябре они «пели», что либерализация валютного рынка обрушит страну и вызовет нашествие инопланетян. Но вот — рынок открыли, и ничего страшного пока не случилось.
И, слава Богу, в последние годы мы стали отказываться от концепции «уникальной страны». Открыто критикуется импортозамещение, собственная модель развития и прочие утопические идеи.
Поэтому нужно принять за факт — ничего страшного в урбанизации нет. Этот процесс происходит по всему миру. С 1950 года по 2010-й городское население в мире выросло с 30% до 54%. И, по прогнозам ВОЗ, к 2030 году составит 60%.
Так давайте и мы не будем плестись в хвосте прогресса. Пусть люди свободно едут в города и создают высокотехнологичные продукты. А задача городских властей — хорошо и удобно города спланировать.
За всех ташкентцев сказать не могу, и особенно за «ОВИР». Но я, как житель Ташкента, рад всем. Приезжайте!
Nemat Akhmedov
Пока рано открывать. Области нужно экономически развивать.
Ravshan Hodzhaev
И стикер ОВИР пережиток прошлого тоже надо отменить, мы должны иметь право выезжать куда хотим и не должно государство бояться своих граждан. При железном занавесе боялись что увидят люди как живет загнивающий капитализм, а сейчас то чего, просто привычка жить по старинке?
Grace Fox
Согласна с мнением автора. У людей должно быть право выбора, где им жить. НО регионы тоже надо развивать. Почему в стране должен быть только один мегаполис? Давайте и Самарканд, и Фергану, и Нукус превратим в мегаполисы. Надо вкладывать в регионы, тогда и жители не будут стремиться в столицу.
Сидней Джексон
Абсолютно трезвый взгляд на проблему! Очень надеемся, что власти идут по этому пути!
Дльшд Сдвхбв
То, что отменили прописку — это понятно и правильно.
Но, что будет теперь с наплывом рабочей силы?.
Ведь и сами горожане (большинство) получают не самую высокую зарплату.
То есть, в Ташкенте безработица всё-таки тоже высокая.
Что будут делать и чем займутся в столице приезжие, если не найдут работу?.
Надо было в первую очередь решить вопрос занятости населения, а потом постепенно и поэтапно отменять прописку.
А теперь неизвестно что будет..
Шухрат Байханбаев
Для того что сельские жители не хотели ехать зарабатывать в Россию нужно развивать регионы страны. А представьте что будет если самые способные сейчас уедут из регионов в Ташкент.. для ташкента может ничего особенного и не изменится, но кто тогда будет развивать или работать в областях? Я конечно согласен с тем что Конституция РУз позволяет гражданам самим выбирать себе место жительства. И это правильно. Припонов тут быть не должно.. Но только представьте миллионы людей сейчас приедут жить и работать в Ташкент и многие на своих авто.. появятся пробки. Многие будут готовы работать за меньшие деньги и в итоге работодатели как и в России будут предпочитать давать работу гостям нежели брать Ташкентских с более высокими запросами. Я ЗА ТО ЧТОБ ПРИВЛЕКАЛИ ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЫ ЧТОБ ЛЮДИ ОТТУДА НЕ УЕЗЖАЛИ. ЗА ТО ЧТОБ В ИХ ДОМАХ ПОЯВИЛСЯ СВЕТ ГАЗ И ТД. И тогда вопросов с пропиской и тд ннбудет возникать совсем. Всему свое время.
Ilham Eminov
Согласен с автором, нынешняя система “прописки“ это просто издевательство над народом, отмена ряда ограничений правильный шаг.
Шухрат Байханбаев
И кстати Импортозамещение не критикуется. Наш президент делает все для развития местного производства. Ну и конечно падение железного занавеса это треумф. Наконецто мы идем и смотрим вперед..
Баходир Исаев
Очень правильно написано. Ташкент надо открыть для всех, не только для граждан Узб из других регионов, но и для иностранцев.
Хочу добавить пару своих слов. Где есть конкуренция, это будет во благо всем. За счёт конкуренции вырастет качество жизни. Менее успешные или те которые уже добились всех высот в Ташкенте поедут развивать свой регион. Опыт Мексики и Мехико этому наглядный пример.
Согласен, начнутся проблемы с преступностью и тд, но текущая ситуация с пропиской это именно дело МВД — так они себя освобождают от дополнительной работы. Думаю, со временем это пройдёт и наша милиция начнёт работать как надо и не как хочет.
John Dow
Надо создавать рабочие места в областях, по месту проживания.
Behzod Gafurov
Правильное решение! Узбекистан наш общий дом! Новшества, удобства,..
всем! Встречаются случае не так уж редко бывает что из за прописки “утечка мозгов“ в другие страны.. Процветания нашей стране!
Dimitar Klass
Nemat Akhmedov — а почему конкретный житель дальнего района должен иметь меньше возможностей чем житель столицы? Он что виноват что его район экономически не развит? Ну и потом у нас что крепостное право и человек привязан к земле где он родился? У всех одинаковый зеленый паспорт, все должны иметь одинаковые права.
“Сначала развитие регионов — потом отмена прописки“ звучит как: сначала научитесь плавать потом нальем воду в бассейн.
Светлана Классен
Согласна с автором. Почему кто то может жить нормально , а кто то не должен только потому что ему не довелось родиться в Ташкенте. Черт знает что. Сколько грамотных специалистов осталось в областях. не могут найти себе нормальную работу. Кто по смелее выдвигается на поиски в Ташкент. Но опять же без прописки ты не человек. Купить квартиру не можешь, прописать родителей престарелых не можешь.,если ты бывший областной, но получил прописку по 5 пункту. Выходит, если ты живёшь в Ташкенте а твои родители живут в области, ты должен все бросить и ехать жить в область только по тому что ты не можешь прописать свою мать и отца к себе.
Ayub Sanginov
Очень прогрессивная статья. Есть Конституция, и ей нужно следовать. Не надо нам уже утопии, как оправдание своей некомпетентности !
Aziz Nasritdinov
Только в Кабуле не 4.6 млн. Человек а 615 тыс. С агломерацией 3.5. Ташкентская Агломерация 6.5 млн. человек. Так что мы вполне себе мегаполис. Учитывая тот факт, что площадь небольшая город очень быстро сможет набрать пару миллионов расширив только границы. Как это делают в соседних странах. Но я однозначно за отмену прописки.
Azizova Mukaddas
Самое интересное, что отмена института прописки почти у всех асссоциируется с возможностью жить и работать в Ташкенте. Сможет ли столица переварить такой наплыв людей, готова ли инфраструктура города к этому? Это мед. учреждения, школы, дет. сады и т.п
Ravshan Alimukhamedov
Поддерживаю на все сто, я коренной житель Ташкента в седьмом поколении. Прописка это только кормушка для оборотней в погонах, никакой другой функции она не несет.
Гапал Эргашев
Совершенно не обязательно приглашать всех и создавать всем условия в Ташкенте, это выбор каждого гражданина, надо параллельно создавать условия в областях: Областной и районный город в РФ, РУ, РБ, РК — это достаточно крупные города с населением несколько сот тысяч, до миллиона и больше. А кто знает сколько жителей в Гулистане, Джизаке, Термезе, Ургенче, Навои, не говоря уже о районных городах? Урбанизация — это локомотив прогресса, если к этому серьезно смотреть, а не создавать бидонвиллы и чайна-тауны.
Bokhir Alikhanov
Урбанизация — это рост всех городов, а не столицы.
Bokhir Alikhanov
Этот крайне не выгодно ташкентцам. Приезжие всегда более проворные, более живучие. Они готовы будут работать и за более низкую зарплату, будут помогать друг другу. В итоге выживут ташкенцев.
Неконтролируемый приток приведет к большим проблемам с инфрасткутурой, вырастет социальная напряженность. Но главное не будет перспективы развития регионов.
Это решение преждевременное.