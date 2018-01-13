Полностью отказаться от системы прописки в Узбекистане пока невозможно, заявил на брифинге в центре «Стратегия развития» 12 января заместитель начальника Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Улугбек Ташходжаев.

«Для этого необходима большая подготовительная работа», — отметил он. По мнению представителя МВД, проблему прописки устранит сбалансированное социально-экономическое развитие всех регионов страны.

Улугбек Ташходжаев комментировал изменения, которые планируется внести в правила паспортной системы согласно проекту Государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

Ранее «Газета.uz» писала, что проектом запланирована отмена ограничений, связанных с пропиской, при получении паспорта, обучении, трудоустройстве и реализации других конституционных прав граждан. Дополнительно намечено упростить процедуру временной регистрации граждан, привлекаемых к сезонным работам, в том числе отменить требование о заключении с ними договора об аренде жилья или о бесплатном пользовании жильем.

«Сейчас действует практика временной прописки граждан на основе договора об аренде. Однако это приводит к волоките, потере времени и средств. В этом отношении для граждан будут введены упрощения», — прокомментировал планируемые изменения замначальника управления.

Улугбек Ташходжаев также подтвердил, что в стране будет начато внедрение ID-карт в качестве национального паспорта, в связи с чем гражданам не придется получать заграничный паспорт (его функцию будет выполнять действующий биометрический паспорт).

В Управлении выезда, въезда и оформления гражданства ГУВД Ташкента «Газете.uz» сообщили, что от граждан поступает много предложений касательно приравнивания национального паспорта к заграничному и внедрения ID-карт для пользования внутри страны, однако окончательное решение еще не принято.

«Это предложение населения. Мы предлагали сделать в загранпаспортах 48 листов и выдавать их на срок 10 лет. Планировалось, что в загранпаспортах не будут указываться прописка, семейное положение и другие пункты. Только визовые страницы. Пока конкретного решения нет, будем изучать предложения граждан», — сказали в управлении.