Полностью отказаться от системы прописки в Узбекистане пока невозможно, заявил на брифинге в центре «Стратегия развития» 12 января заместитель начальника Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Улугбек Ташходжаев.
«Для этого необходима большая подготовительная работа», — отметил он. По мнению представителя МВД, проблему прописки устранит сбалансированное социально-экономическое развитие всех регионов страны.
Улугбек Ташходжаев комментировал изменения, которые планируется внести в правила паспортной системы согласно проекту Государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».
Ранее «Газета.uz» писала, что проектом запланирована отмена ограничений, связанных с пропиской, при получении паспорта, обучении, трудоустройстве и реализации других конституционных прав граждан. Дополнительно намечено упростить процедуру временной регистрации граждан, привлекаемых к сезонным работам, в том числе отменить требование о заключении с ними договора об аренде жилья или о бесплатном пользовании жильем.
«Сейчас действует практика временной прописки граждан на основе договора об аренде. Однако это приводит к волоките, потере времени и средств. В этом отношении для граждан будут введены упрощения», — прокомментировал планируемые изменения замначальника управления.
Улугбек Ташходжаев также подтвердил, что в стране будет начато внедрение ID-карт в качестве национального паспорта, в связи с чем гражданам не придется получать заграничный паспорт (его функцию будет выполнять действующий биометрический паспорт).
В Управлении выезда, въезда и оформления гражданства ГУВД Ташкента «Газете.uz» сообщили, что от граждан поступает много предложений касательно приравнивания национального паспорта к заграничному и внедрения ID-карт для пользования внутри страны, однако окончательное решение еще не принято.
«Это предложение населения. Мы предлагали сделать в загранпаспортах 48 листов и выдавать их на срок 10 лет. Планировалось, что в загранпаспортах не будут указываться прописка, семейное положение и другие пункты. Только визовые страницы. Пока конкретного решения нет, будем изучать предложения граждан», — сказали в управлении.
Erkin Ismoilov
Живя в Европе могу сказать: даже здесь есть прописка, и никто не собирается от неё отказываться!
david david
“Полностью отказаться от системы прописки в Узбекистане пока невозможно“
если правительство в ближайшее время построит с десяток социальных мотелей или хотя бы хостелов, то проблема с пропиской решится сама собой.
приезжим уже не нужно будет искать квартиры для аренды, достаточно будет подать онлайн-заявку и по приезду получить ключи от номера.
при чем соц номер это номер чисто для ночлега. светильник, санузел и кровать.
завтрак в столовой, обед и ужин на работе. ни холодильника, ни стиральной машины или телевизора. стирка в прачечной, уборка по расписанию, для хранения пива -- термосумка с аккумулятором холода.
Show
упрощение прописки также приведет к неконтролируемой внутренней миграции. нужно открыто об этом говорить.
Nasiba Masharipova
Президент тянет всех вперед. Чиновники, как всегда, тянут все назад, придумывая кучу отговорок. Зачем нужны чиновники, которые препятствуют прогрессу, и не могут реализовать исполнение требований законодательства (в т.ч. конституционных прав граждан)? Если предложения населения не учитываются, тогда зачем нужно было выставлять Стратегию на обсуждение? Это уже заранее программирует Стратегию на провал, т.к. население не будет ее поддерживать. Почему налоги населения должны содержать тех, кто не хочет учитывать предложения и интересы населения?
25 лет не могли добиться сбалансированного социально-экономического развития регионов. Значит, нужно еще 25 лет подождать? Не видать ни нашему поколению, ни нашим детям светлого будущего, если будут постоянно такие отмазки. Чиновники так и будут всех все время тянуть в прошлый век со своими прописками и печатями. Президент говорит одно, на деле исполнение совсем другое. Народ устал уже от такого отношения.
Dina Kitano
Не думаю что это возможно, менталитет не позволит.
Show
Я думаю переход от централизованной к децентрализованной унитарной системе был бы гораздо более мудрым решением чем отмена прописки. Прописка вынужденная мера для развивающихся стран, в Китае также есть прописка. Некотролируемая внутренняя миграция является большой проблемой во многих странах Азии- посмотрите на Мумбай, Дели, Дакку, Манилу, Мехико. Ташкент может ждать та же судьба. Отмена института прописки приведет к сотням тысяч если не миллионам мигрантов из областей, что приведет к сильной нагрузке на инфраструктуру. Государству придется вкладывать миллионы денег на развитие инфтраструктуры Ташкента, вместо того чтобы вкладывать эти деньги на развитие регионов. Это будет замкнутый цикл. Много раз говорили что не стоит брать пример(по крайней мере сейчас) из развитых стран запада, т.к у них нет такой проблемы из-за равномерного развития всех регионов. Я думаю более мудрым решением для нашей страны было бы дать больше финансовой свободы регионам чтобы они самостоятельно распоряжались своими деньгами, вместо того чтобы все отправлять в Ташкент, где из-за коррупции многие деньги сьдаются. Это привело бы к стимулированию развития регионов, т.к они сами лучше знают как и куда тратить свои деньги.
Anvar Nazir
Erkin Ismoilov
Вы говорите неправду! возможно намерено! Такого института прописки как у нас нет нигде в мире. Есть только в некоторых странах некоторые технические моменты типа как в Германии, вы просто регистрируетесь когда меняете жильё. Наша прописка Эркин это когда вы получаете приписание к месту рождения, что вот вы тут родились и тут вы навеки прописаны. Такого нигде нет! нигде в Европе людей не принуждают жить там где ты родился и при этом запрещают из за этого тебе на полных правах проживать в любом выбранном тобой городе! Ты сам выбираешь, а потом, как в Германии, регистрируешься на новом месте и тебя быстро регистрируют, и всё! Так что не водите людей в заблуждение!
Вот любопытная ссылка:http://muacre.livejournal.com/130227.html
Farruh Akilov
может быть будет постепенно, но не так всё просто.
Ilyas Ilyasov
Урбанизация-миграция из сельской местности в городской, из мелких городов в крупные. Естественную урбанизацию прошли все развитые страны. Этот процесс неизбежно и в конечном итоге есть многие плюсы, если правильно подходить. Появятся мегагороды, что создает отличную почву для экономического и научного прогресса. Резко снизится рождаемость в крупных городах, что тоже немаловажно. Не приемлемо придумывать всяких своих путей и всяких подготовительных работ, которые ограничивают естественную урбаницию. В таком случае будем топтать на месте до поры до времени, когда отменят всякие преграды урбаницию населения.
Shuhrat Zokirov
Диано Китано не надо все валит на менталитеть. Надоело отовсюду слышать эту чуш. Надо отменит прописку и все. Человек должен жит там где он хочеть в стране