В Узбекистане в текущем году должен быть отменен запрет на прием на работу граждан, не имеющих временную или постоянную прописку, либо не вставших на учет по месту пребывания. Это предусмотрено указом Президента Шавката Мирзиёева от 22 января, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии действий по приоритетным направлениям развития страны в 2017—2021 годах в Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий (2018-й).
Как сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24», наряду с этим будет исключена ответственность работодателя за прием на работу граждан, проживающих без временной или постоянной прописки, либо учета по месту пребывания.
Согласно Госпрограмме-2018, планируется, что граждане, не имеющие постоянную прописку в Ташкенте и Ташкентской области, также смогут приобретать недвижимость на вторичном рынке.
Кроме того, намечено продлить срок пребывания граждан в том или ином регионе без временной прописки (учета по месту регистрации).
Государственная программа состоит из 231 пункта. Документом, в частности, предусматривается принятие 37 законов.
Екатерина Козлова
Наконец-таки, здравый смысл восторжествовал над очевидной несправедливостью!
Radik Rashidovich
Вот мнтересно, после приобретения втор жилья, на эту жилплощадь смогут они прописываться?
Usmon Sultanov
Граждане, не имеющие постоянную прописку в Ташкенте и Ташкентской области, смогут приобретать недвижимость на вторичном рынке..-это правда?
Д. Негмаджанов
Вроде говорят да!!! Но офигеть можно, коррупции конец.
Nargiza Kattakulova
Где можно найти закон этот прочитать?
Tigor Tigor
Неужели дожили до времени, когда любой гражданин РУз. сможет работать там где захочет (в данном случае в столичном регионе) и приобретать жилье в Ташкенте и Ташобласти, независимо от прописки.
Как интересно видеть прямое исполнение и осуществление статьи 18 Конституции РУз. в жизнь:
“Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения.
Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости“.
Radik Rashidovich
22 января 2018, 20:21 Уверен, что смогут по пункту 1. Хотя.. и смысла в этих пунктах о прописке в Ташкенте и Ташобласти уже нет.
Шерали Ходжаев
Наконец-то приняли мудрое решение. Теперь всем будет хорошо. А то вот с водичкой холодной как-то нехорошо получилось. Может быть ещё передумаете, господа чиновники!!!? Будем очень Вам благодарны.
Алексей Воробьев
Квартиры вырастут в цене, а то совсем цены упали, рынок жилья заглох.
Ekaterina Ogay
А можно узнать номер, дату постановления? или он только на рассмотрении?
Umid Alohujaev
Правильное решение! Лучше пусть дома работает народ, хоть и без прописки, чем умирать на чужбине!
Алина Доминова
госпрограмма -2018 не содержит в себе пункта о прописке на вторичном жилье! это предусмотрено на новостройки!
Tigor Tigor
Ekaterina Ogay
22 января 2018, 21:08 А можно узнать номер, дату постановления? или он только на рассмотрении?
Алина Доминова
22 января 2018, 21:44 госпрограмма -2018 не содержит в себе пункта о прописке на вторичном жилье! это предусмотрено на новостройки!
Из статьи “Запрет на прием на работу без прописки отменят“ https://www.gazeta.uz/ru/2018/01/22/propiska/
“Это предусмотрено указом Президента Шавката Мирзиёева от 22 января, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии действий по приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах в Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий (2018-й)“.