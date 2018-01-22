В Узбекистане в текущем году должен быть отменен запрет на прием на работу граждан, не имеющих временную или постоянную прописку, либо не вставших на учет по месту пребывания. Это предусмотрено указом Президента Шавката Мирзиёева от 22 января, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии действий по приоритетным направлениям развития страны в 2017—2021 годах в Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий (2018-й).

Как сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24», наряду с этим будет исключена ответственность работодателя за прием на работу граждан, проживающих без временной или постоянной прописки, либо учета по месту пребывания.

Согласно Госпрограмме-2018, планируется, что граждане, не имеющие постоянную прописку в Ташкенте и Ташкентской области, также смогут приобретать недвижимость на вторичном рынке.

Кроме того, намечено продлить срок пребывания граждан в том или ином регионе без временной прописки (учета по месту регистрации).

Государственная программа состоит из 231 пункта. Документом, в частности, предусматривается принятие 37 законов.