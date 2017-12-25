Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов в интервью «Газете.uz» рассказал о проделанной работе за 100 дней своего руководства ФФУ.

Об отстранении Вадима Абрамова

«Прошло три месяца, как в Федерации футбола сменилось руководство. 26 лет узбекский футбол шел в обратном направлении. Сейчас идет обсуждение по поводу нового формата чемпионата, мы говорим о новом чемпионате с 12 командами, а некоторые футбольные деятели хотят сохранить нынешнюю систему с 16. Говорят, что нужно было подождать один год, но что это даст? Почему мы должны еще ждать? Почему нужно дело, которое 26 лет двигалось назад, отодвигать еще на три-четыре года?

У Вадима Абрамова старое советское мышление, которое отстало от современного футбола. Думаю, узбекскому футболу такие люди не нужны. Он хочет 16 команд, так как его команда «Нефтчи» (15-е место по итогам сезона) при новом формате опускается в Про-лигу. Там он работать не хочет. Почему он не проснулся раньше? Если он мастер, пусть попробует вывести клуб из Про-лиги в Суперлигу. Если не хочешь работать, уступи место молодым. Мы не можем двигаться вперед, соглашаясь с ними.

Каждый наш шаг мы делаем на основе международного опыта совместно с ФИФА и АФК. Изучаем системы развитых футбольных стран.

Абрамов был главным тренером национальной сборной, Олимпийской сборной, почему он тогда не выдвинул свои идеи? Он же видел, что узбекский футбол шел назад.

Он должен быть образцом. Еще мы расскажем, каких игроков и куда продавали такие, как Абрамов. У нас достаточно информации про проделки Абрамова. Скоро мы отберем лицензии и у других тренеров, которые не соответствуют сегодняшним требованиям".

О новом формате чемпионата

«Раньше, при 16-командной системе, только нескольким командам было интересно бороться за первые три места — «Пахтакору», «Локомотиву», «Бунёдкору». А другие пытались попасть в десятку и расслаблялись. Если клубы не станут сильнее, то и национальная сборная останется слабой. Теперь будет конкуренция.

Если посмотреть на наш чемпионат, то раньше в конце года после первого тура у нас появлялось трехмесячное «окно». Клубы дают игрокам отдых на 10−20 дней. Независимо от вида спорта, любой спортсмен, пропустивший день тренировки, делает три шага назад. У многих футболистов имеются проблемы с лишним весом, некоторые курят кальян. Со следующего сезона всего этого не будет.

Жавохир Сидиков.

Новый формат мы дорабатывали, исходя из предложений: было изменено число этапов и туров. При новом формате клубы должны провести 32 игры. Например, полузащитник Жавохир Сидиков сидит на скамейке «Пахтакора». Он перешел в «Коканд-1912» на правах аренды, где его кокандские болельщики назвали «Месси». Более того, он стал лучшим игроком турнира M-150 Cup в Таиланде, где Узбекистан занял первое место, обыграв в финале Японию.

Когда был 16-командный формат, был шести-семидневный перерыв. В других чемпионатах игры проводятся в более короткие сроки. Почему наши футболисты должны отдыхать так долго?

До этого также были договорные матчи. С новым форматом это должно исчезнуть".

Об изменениях в новом формате

«Многие пишут, что в Про-лиге будут играть футболисты до 24 лет. Нет, никаких ограничений не будет. Мы просто хотим, чтобы молодые футболисты имели больше игрового времени.

В нашем футболе также есть дембельство. В некоторых клубах есть двое-трое возрастных, которые не дают никаких шансов молодым футболистам. Становятся «паханами», говоря их словами. Ребята из областей, которые приходят в новый клуб, оказывается, должны доедать еду старших. Об этом мне рассказали несколько молодых футболистов.

Почему мы создаем Суперлигу и Про-лигу? В Каракалпакстане, Сурхандарье, Джизаке футбол мертв. Никого это не волнует. Хокимы областей являются президентами областных федераций футбола. Мы даем возможность, чтобы в каждой области появился футбольный клуб, уже выслали требования. Пусть каракалпакстанский клуб выйдет в Суперлигу, почему нет? Почему мы продолжаем развивать только центр, оставляя за бортом области?"

О нормативах для выступления в Суперлиге и Про-лиге

«Почему мы должны были ввести нормативы (бег на 30 м, прыжки в длину, бег 7×50 м и тест «Yo-Yo» — челночный бег)? Да, некоторые игроки могут быть медленными и выдавать шикарный пас, обладать классным дриблингом, отличным видением поля. Но независимо от вида спорта, спортсмен должен быть выносливым.

Наши игроки приходят на тренировку в 17:00, максимум час тренируются, а дальше один идет в чайхану, другой — в кафе на день рождения. Приходят домой в полночь, ложатся спасть в 3−4 часа ночи. Просыпаются в 12 дня. Никакого режима!

Мы измерили физическую выносливость футболистов, они способны играть на хорошем уровне только 52 минуты, а ведь футболист должен уметь играть все 120 минут.

Сейчас мы регламентируем тренировочные процессы клубов, хотим перевести их на двойные тренировки. Футболисты начали сдавать тесты. Результаты очень плохие. Судьи показывают лучше результаты, чем наши футболисты".

О привлечении болельщиков на стадионы





Умид Ахмаджонов.

«4 декабря мы провели финал Кубка Узбекистана. В других играх больше 400−500 человек не приходит, а в этот раз пришло около 30 тысяч. В головах людей уже выветрилась идея, что в выходные можно пойти на футбол, они идут в кафе или в чайхану. Устанавливаем новые требования, чтобы у каждого стадиона был свой магазин, где можно купить сыну или дочке футбольную майку и обрадовать их.

Билеты на финал Кубка были бесплатными, чтобы привлечь болельщиков. Мы должны их вернуть на стадионы. С повышением качества и зрелищности игры болельщики будут готовы платить. Не 10 тысяч сумов, как сейчас, а больше.

Это народная игра. Если сможем привлечь болельщиков на стадионы, то игроки проснутся. Если посмотреть на игру наших футболистов, то они быстро теряют мотивацию.

Электронные билеты хотим внедрить с 2019 года. Они будут готовы, когда начнутся квалификационные матчи на ЧМ-2022″.

О прямых трансляциях матчей

«Когда я пришел в федерацию, прямые эфиры почти перестали показывать. Сейчас мы поручили телеканалам „Спорт“ и UzReport TV использовать минимум 6+1 камер для освещения матчей. Когда ситуацию показывают из одного угла, ее могут неправильно интерпретировать. С нововведениями будет ясно, какие судьи заступаются за клубы, после этого ошибок не будет. Постараемся это сделать к новому сезону. Также хотим транслировать каждый матч в прямом эфире».

О переходе на вечернее время матчей

«Мы провели финал Кубка Узбекистана в 15:00, потому что билеты не продаются, даже если мы переводим время на 19:00. Мы сделали матч бесплатным, чтобы пришел любой желающий. Это также было связано с погодными условиями, вечером сильно холодает.

С нового сезона мы переводим время на после 18:00, чтобы любой человек после работы мог посмотреть на игру своей команды".

О зарплатах и «подъемных» футболистов

«Многие игроки при переходе в другие клубы получают огромные подъемные. Так называемую премию за подпись. За трансферы клубы платят 200−400 млн сумов лично футболистам.

Их средняя зарплата — 15−20 млн сумов. Они получают такие большие деньги, люди наверняка даже об этом не знают. Они должны работать над собой, отвечать перед народом. Это их работа. Почему они не должны играть ради фанатов? Ведь футбол — всенародная игра. Наш узбекский футбол — не для народа, а для футболиста. Таковы реалии. Это все, чтобы их разбудить. Пусть сначала побегают, послужат народу. Нужно изменить эту систему.

Узнал, что нашим футболистам давали длинные каникулы во время трехмесячного перерыва между сезонами, проводят сборы 10−15 дней за рубежом и все, идут дальше играть. Нужна дисциплина".

О частном финансировании

«Не так легко содержать футбольный клуб. Например, Шодиевы инвестируют в „Пахтакор“ из собственных средств. Шодиевы — настоящие патриоты страны. Почему я еду в командировки с Бобуром Шодиевым (президент „Пахтакора“ — ред.)? Потому что у него есть репутация во всем мире, когда мы едем в другие страны, мы должны соответствовать их уровню. Мы должны гордиться такими соотечественниками».

О селекции и развитии детского футбола и футбольных интернатов

«В Узбекистане 26 футбольных интернатов. Их руководители творят, что хотят. Нет элементарно критериев отбора, по которым можно узнать, какие футболисты нужны. Чтобы решить эту проблему, мы подписали соглашение с Государственным комитетом по физической культуры и спорту, мы возьмем под контроль каждую школу.

В год проводят по 50 матчей ветеранов футбола, на что тратятся 2−3 млрд сумов? В следующем году мы запланировали вместо этого 200 детских турниров, для Ферганской долины сделали отдельную программу. Нельзя жить прошлым, нужно жить настоящим. При этом мы не против турниров ветеранов, но они должны поддерживаться за счет спонсоров. А наша задача — популяризировать футбол среди молодежи.

Матчи среди футболистов до 10, 11, 12 лет. Если нужно, мы обеспечим 50−100 тысяч медалей. Откуда мы возьмем таланты, если не будем проводить больше турниров среди детей?

В штатном расписании ФФУ не было должности селекционера. Создали шесть штатных единиц. Каждый будет направлен в области.

Завиш Милосавлевич. Фото: ФФУ.

Поделили страну на четыре зоны. Приглашаем иностранных специалистов. Специалист по детскому футболу из Сербии Завиш Милосавлевич будет изучать Андижанскую, Наманганскую, Ферганскую области. Тренер академии мадридского «Реала» Кико Зунига представит свою программу развития детского футбола Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей. Руководители интернатов будут готовить футболистов по их программе.

Сейчас также разрабатывается проект постановления Президента о создании Республиканской академии ФФУ, куда будут приглашаться лучшие игроки интернатов. Тогда мы сможем готовить футболистов для клубов или продавать их в иностранные клубы".

О дефиците тренерских и судейских кадров

«Я искал главного тренера для сборной Узбекистана до 16 лет. Не нашлось тренера, который пришел бы и сказал, что готов отдать жизнь для узбекского футбола.

В Высшей лиге работают только шесть судей. Что это значит? Это неприемлемо. Да, Равшан Ирматов молодец, но ему уже 40 лет, где завтра найдем таких же, как он? Сейчас проводим аттестацию, в следующем году планируем довести их количество до 30, будут молодые специалисты.

Равшан Ирматов. Фото: ФИФА.

Сложно найти кадры. Когда мы говорили, что обновим 90% кадров, мы были тверды в своем намерении. Мы открыты новым людям, которым небезразличен узбекский футбол, я готов для них открыть новые штатные единицы".

О том, куда тратятся деньги федерации

«Мы сейчас получаем деньги от ФИФА и АФК. Пока тратим деньги на сборы сборных U-16 и U-19 и на зарплату тренеров и специалистов. Пока у нас нет местных спонсоров в Узбекистане. Ведем переговоры с несколькими крупными отечественными компаниями, планируем заключить соглашения в 2018 году. Мы об этом обязательно сообщим.

В скором времени решится вопрос о приобретении 50-местного автобуса для национальной сборной на деньги ФИФА и минивэна у компании Mercedes-Benz. Других расходов не было".

Об омоложении состава

«Если посмотреть на наших главных тренеров клубов, они постоянно играют только со знакомыми 11−15 футболистами, остальные сидят на скамейке запасных, включая 22−23-летних футболистов. Средний возраст футболистов в клубах — 30−32 года. Поэтому мы внедряем новый формат чемпионата с большим количеством игр.

В Европе футболисты уже 16−17 лет переходят в большие клубы, а наши талантливые ребята в возрасте 22−23 лет сидят на скамейке. Если сможем сделать сильными наши клубы, будет сильной и наша сборная".

О работе Самвела Бабаяна





Самвел Бабаян.

«Наша сборная не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. В преддверии последнего матча с Южной Кореей Самвел Бабаян пригласил специалиста из Голландии. Остается 10 дней до матча, как можно за это время изменить физподготовку футболистов? Люди, чтобы убрать живот, тренируются годами. Разве может за 10 дней измениться физика? Это было бахвальством. «Я пригласил специалиста из Голландии». Этим он обманывал народ. Почему он раньше этого не сделал? Почему не следил за каждой игрой, за физическим состоянием игроков?

Почему Бабаян постоянно выпускал на поле Игоря Сергеева? Единственная цель — продать его за рубеж. У таких тренеров лишь мысли о продаже игроков с целью заработать".

О физподготовке по системе легкоатлетов

«Мы договорились с Федерацией легкой атлетики, чтобы они занимались физподготовкой наших футболистов. Пусть они немного помучают игроков. Тактикой будет заниматься главный тренер, физподготовкой — тренеры по легкой атлетике.

Хотим пригласить иностранного наставника для сборной, но мы же должны ему показать, что наши игроки хоть на что-то способны в физическом плане".

О главном тренере сборной

«Мы также ведем переговоры с тренерами, которые вывели команды на ЧМ-2018. Это новые специалисты, помимо того списка из девяти специалистов, о котором мы сообщали. Некоторые из них не хотят работать в своих сборных по тем или иным причинам. Пока мы не можем назвать имена по их просьбе.

С двумя главными тренерами мы достигли договоренности, согласились на их требования, как и они на наши. Сейчас обсуждаем варианты. Тренера, которого мы хотим пригласить, я знаю как хорошего селекционера".

О махинациях с возрастом футболистов

«Мы обратились в Министерство юстиции на предмет подделки документов, удостоверяющих дату рождения, футболистами. Почему раньше наши молодые футболисты 16−17 лет могли добраться до полуфинала чемпионата мира, а потом куда-то исчезали? Многие футболисты снижали возраст на несколько лет. Система разрушена.

В «Бунёдкоре» у 16-летнего парня растет борода. Таких случаев много, точные цифры мы узнаем у Минюста. Результаты молодежных команд хорошие, но многие все это время обманывали. 18-летнего парня ставили в команду к 16-летним".

О новых требованиях к клубам

«С 1 февраля 2018 года для клубов Высшей лиги устанавливаются новые требования: клубы должны иметь собственную футбольную школу (академию), у академий должны быть свои спортивные сооружения (футбольные поля, учебные залы, кабинеты, общежития) и снаряжение (мячи, форма, тренажеры, футбольные макеты). Они также обязаны организовать собственные женские и футзальные команды и так далее.

Мне звонят и говорят, что игра перенесена на 16:00 с 19:00. Оказывается, у клуба Высшей лиги не было прожектора. Раньше футбольных инспекторов и комиссаров из ПФЛ угощали, а они в ответ ставили свою подпись о соблюдении стандартов и фейр-плея. Сейчас будут ужесточаться требования к стадионам, где будут проводиться игры национального чемпионата".

О международном сотрудничестве

Умид Ахмаджонов, Джанни Инфантино и Бобур Шодиев. Фото: ФФУ.

«Благодаря содействию президента ФИФА Джанни Инфантино нам открываются двери в Европу. До начала сезона мы посетим еще три страны. Планируем отправлять наших главных тренеров в зарубежные страны для повышения квалификации и опыта. Например, будет соглашение с английским „Эвертоном“. Ну нельзя же делать так: некоторые тренеры во время матча грызут семечки».

Об ужесточении штрафов

«Мы оштрафовали «Насаф» на 100 млн сумов и «Пахтакор» на 50 млн сумов после того инцидента с Лобановым. Спрашивали, почему «Пахтакору» меньше. Потому что они играют в гостях. Я не могу повезти свою дочь на футбол, где каждую минуту орут матом. Вот культура. Почему наши женщины не могут пойти на футбол?

Если такие случаи будут повторяться в следующем сезоне, мы оштрафуем их на 500 млн сумов. Мы уже вносим изменения в регламент, раньше штраф был 5−10 млн сумов. Это делается для того, чтобы клубы проснулись и начали работать над своим развитием, поднимали культуру болельщиков.

Со следующего года планируем жестко штрафовать игроков за получение красных карточек. Раньше такого не было. Надо их пробудить. В другом спорте такого нет. Сначала они дают результат, а после получают деньги".