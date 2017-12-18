Исполнительный комитет Федерации футбола Узбекистана отозвал тренерскую лицензию главного тренера «Нефтчи» Вадима Абрамова на неопределенный срок, сообщила пресс-служба ФФУ.
Основанием для временного лишения лицензии стали «неверные» высказывания Вадима Абрамова, которые, согласно дисциплинарному кодексу федерации, порочат репутацию ФФУ и Профессиональной футбольной лиги, а также их представителей, и создают среди широкой общественности «нездоровое мнение» из-за неправильного толкования решений этих организаций.
Решение об отзыве лицензии было принято 16 декабря на основании части 2 дисциплинарного кодекса «О неукоснительном соблюдении установленных требований тренерами и руководителями клубов и предупреждении неправильной интерпретации решений ФФУ и ПФЛ в СМИ».
Наставник «Нефтчи» в недавнем интервью Championat.asia выступил с критикой некоторых решений футбольной организации, в частности, нового формата чемпионата страны.
«Я на самом деле предлагал создать новый формат еще несколько лет назад. В 2008 году выступил с инициативой сократить число команд до 12. Тогда две команды Высшей лиги должны были спуститься в нижнюю лигу, а две команды Первой лиги подняться выше. Но по каким-то причинам никто из Первой лиги не выразил желания играть в Высшей лиге. Тогда в итоге никто не покинул Высшую лигу. В том же году предложил сократить число команд до 12 и играть по круговой системе в четыре этапа. После двух кругов сильнейшая „шестерка“ и остальные шесть команд должны были дополнительно сыграть два круга. Тогда „Пахтакор“ и „Бунёдкор“ вышли против этого решения. Но это слова 2008 года. Сейчас 2017 год. За 10 лет было построено девять стадионов. Для кого они были построены? У всего есть положительные и отрицательные стороны. Это нужно тщательно продумать. Не нужно делать глупые вещи. Мы готовы к сотрудничеству. Это нужно обсудить за одним столом. Верно? Возможно, мы тоже что-то знаем. Возможно, поможем», — сказал тренер.
Как объяснили «Газете.uz» источники в ФФУ, Вадим Абрамов должен был выразить свое недовольство лично руководству ФФУ, а не публично через СМИ.
Комментируя решение ФФУ об отстранении, Вадим Абрамов заявил, что, возможно, федерации не понравились его слова о чрезмерной сложности норматива, который со следующего сезона должны сдать футболисты. «Норматив не смог бы сдать даже Бобби Чарльтон (чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель „Золотого мяча“ 1966 года — ред.). Я пойду в федерацию, чтобы прояснить ситуацию. Если все посчитают, что я ненужный человек для узбекского футбола, то для этого не нужно меня отстранять, я сам уйду, если скажут», — отметил специалист.
Комментарии
За открытое обсуждение проблем и свободное высказывание мнений его лишили лицензии? Я прочитал его интервью, ничего порочащего в нём нет.
Если на то пошло, то и руководство ФФУ в 2008 году наверняка другое было. Или недавние новости о реформировании ФФУ лишь слухи?
Вадим Абрамов никоим образом не интерпретировал в интервью решение. Повторюсь, он лишь высказал своё мнение.
Демократия? Не, не слышал
Ну что за мелочность? Обычное интервью, в котором человек выразил свою личную точку зрения, пусть он даже и тренер. Свобода слова где?) Что он такого неправомерного сказал исходя из предоставленной цитаты?
А как насчет свободы слова?
Молодец мужик — имеет свое мнение. Правильное оно или нет — не берусь судить т.к. я не спец по футболу. Главное он не стал подлизываться под вышестоящее начальство, не побоялся репрессий, а высказывал то, что считает правильным. В Узбекистане это могут позволить себе единицы.
Очень жаль, что лишили тренерской лицензии хорошего тренера, прекрасного человека. Хотя бы сделали бы снисхождение как к легендарному ветерану футбола нашей страны, сделавшему очень много для отечественного спорта, как человеку прошедшему ад афганской войны, отправленного туда по солдатскому призыву во времена СССР, да, и просто как к честному человеку, убелённого сединами.
Такие всегда в потенциальных отстранителях ходят, сам такой и знаю чем он руководствовался высказывая это. Мужик просто болеет своим делом, таких нужно уважать!
Во время его правления я с любовью смотрел на футбол нашей сборной. Играли красиво. Даже то обидное поражение от Ирана (0:1) не огорчило меня. Видно было что игроки жаждили игрой, футболом. А сейчас я к моему глубокому сожалению футбол сборной не смотрю — не на что смотреть. Вадим Корленович хороший тренер.
В этом суть наших прблем. У нас любят соглашателей, подхалимов и лизоблюдов — пусть и далеких от професионализма. А профи со своим мнением — это ужас.
Как можно лишать тренерской лицензии лучшего тренера года 2011 года, финалиста и победителя многих турниров? Так легко разбазариваем кадры?