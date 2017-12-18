Исполнительный комитет Федерации футбола Узбекистана отозвал тренерскую лицензию главного тренера «Нефтчи» Вадима Абрамова на неопределенный срок, сообщила пресс-служба ФФУ.

Основанием для временного лишения лицензии стали «неверные» высказывания Вадима Абрамова, которые, согласно дисциплинарному кодексу федерации, порочат репутацию ФФУ и Профессиональной футбольной лиги, а также их представителей, и создают среди широкой общественности «нездоровое мнение» из-за неправильного толкования решений этих организаций.

Решение об отзыве лицензии было принято 16 декабря на основании части 2 дисциплинарного кодекса «О неукоснительном соблюдении установленных требований тренерами и руководителями клубов и предупреждении неправильной интерпретации решений ФФУ и ПФЛ в СМИ».

Наставник «Нефтчи» в недавнем интервью Championat.asia выступил с критикой некоторых решений футбольной организации, в частности, нового формата чемпионата страны.

«Я на самом деле предлагал создать новый формат еще несколько лет назад. В 2008 году выступил с инициативой сократить число команд до 12. Тогда две команды Высшей лиги должны были спуститься в нижнюю лигу, а две команды Первой лиги подняться выше. Но по каким-то причинам никто из Первой лиги не выразил желания играть в Высшей лиге. Тогда в итоге никто не покинул Высшую лигу. В том же году предложил сократить число команд до 12 и играть по круговой системе в четыре этапа. После двух кругов сильнейшая „шестерка“ и остальные шесть команд должны были дополнительно сыграть два круга. Тогда „Пахтакор“ и „Бунёдкор“ вышли против этого решения. Но это слова 2008 года. Сейчас 2017 год. За 10 лет было построено девять стадионов. Для кого они были построены? У всего есть положительные и отрицательные стороны. Это нужно тщательно продумать. Не нужно делать глупые вещи. Мы готовы к сотрудничеству. Это нужно обсудить за одним столом. Верно? Возможно, мы тоже что-то знаем. Возможно, поможем», — сказал тренер.

Как объяснили «Газете.uz» источники в ФФУ, Вадим Абрамов должен был выразить свое недовольство лично руководству ФФУ, а не публично через СМИ.

Комментируя решение ФФУ об отстранении, Вадим Абрамов заявил, что, возможно, федерации не понравились его слова о чрезмерной сложности норматива, который со следующего сезона должны сдать футболисты. «Норматив не смог бы сдать даже Бобби Чарльтон (чемпион мира в составе сборной Англии и обладатель „Золотого мяча“ 1966 года — ред.). Я пойду в федерацию, чтобы прояснить ситуацию. Если все посчитают, что я ненужный человек для узбекского футбола, то для этого не нужно меня отстранять, я сам уйду, если скажут», — отметил специалист.