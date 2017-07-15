Экс-помощник Гуса Хиддинка начал работу в сборной Узбекистане по футболу

Чима Онеке (справа).
Фото: Kicker
Физиотерапевт из Нидерландов Чима Онеке стал тренером по физической подготовке в сборной Узбекистана, сообщила Федерация футбола.
Главный тренер Самвел Бабаян пригласил в свой тренерский штаб Чима Онеке в связи с эпидемией травм в национальной команде и с целью повышения уровня физической подготовки футболистов на следующие два года.
В числе задач специалиста — в короткий срок вывести на высший уровень физическую форму игроков и создать для главного тренера возможность играть оптимальным составом футболистов, говорится в сообщении.
42-летний физиотерапевт нигерийского происхождения медицинское образование получил в Нидерландах. Чима Онеке обладает тренерской лицензией категории А. Он является тренером по атлетизму, массажистом высшей категории, тренером по физподготовке. Владеет пятью языками, включая русский.
С 2011 по 2013 год работал в махачкалинском «Анжи» помощником Гуса Ҳиддинка и Роберто Карлоса. В середине июня 2013 года перебрался в греческий ПАОК. После отставки главного тренера Хуба Стевенса был назначен и. о. главного тренера ПАОК до конца сезона. Под его руководством клуб занял второе место в чемпионате и дошел до финала кубка Греции.
В 2014 году по приглашению Хуба Стевенса начал работу в немецком клубе «Штутгарт» как физиотерапевт. После окончания сезона 2016−2017 покинул команду.
Узбекистан в оставшихся двух матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сыграет против Китая (31 августа, Ухань) и Южной Кореи (5 сентября, Ташкент).
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