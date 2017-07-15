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Чима Онеке (справа).

Фото: Kicker

Экс-помощник Гуса Хиддинка начал работу в сборной Узбекистане по футболу

Нидерландский физиотерапевт Чима Онеке приглашен в сборную Узбекистана по футболу.

Сегодня, 14:33   Спорт  

Физиотерапевт из Нидерландов Чима Онеке стал тренером по физической подготовке в сборной Узбекистана, сообщила Федерация футбола.

Главный тренер Самвел Бабаян пригласил в свой тренерский штаб Чима Онеке в связи с эпидемией травм в национальной команде и с целью повышения уровня физической подготовки футболистов на следующие два года.

В числе задач специалиста — в короткий срок вывести на высший уровень физическую форму игроков и создать для главного тренера возможность играть оптимальным составом футболистов, говорится в сообщении.

42-летний физиотерапевт нигерийского происхождения медицинское образование получил в Нидерландах. Чима Онеке обладает тренерской лицензией категории А. Он является тренером по атлетизму, массажистом высшей категории, тренером по физподготовке. Владеет пятью языками, включая русский.

С 2011 по 2013 год работал в махачкалинском «Анжи» помощником Гуса Ҳиддинка и Роберто Карлоса. В середине июня 2013 года перебрался в греческий ПАОК. После отставки главного тренера Хуба Стевенса был назначен и. о. главного тренера ПАОК до конца сезона. Под его руководством клуб занял второе место в чемпионате и дошел до финала кубка Греции.

В 2014 году по приглашению Хуба Стевенса начал работу в немецком клубе «Штутгарт» как физиотерапевт. После окончания сезона 2016−2017 покинул команду.

Узбекистан в оставшихся двух матча отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сыграет против Китая (31 августа, Ухань) и Южной Кореи (5 сентября, Ташкент).

Текст: «Газета.uz»      113
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