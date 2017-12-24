Более 100 футболистов из 5 клубов не смогли пройти первые тесты норматива для выступления в Суперлиге (ранее — Высшая лига) Узбекистана, сообщила Федерация футбола.

ФФУ впервые в истории узбекского футбола проводит тестирование футболистов клубов, принимающих участие в национальном чемпионате. Данная мера осуществляется в целях контроля физической формы футболистов клубов, участвующих в Суперлиге, а также для подбора соответствующих кандидатов в сборные команды, говорится в сообщении.

До настоящего момента по установленному ФФУ графику тесты сдали спортсмены клубов «Алмалык», «Машъал», «Навбахор», «Коканд-1912» и «Цементчи». Нормативы состоят из четырех этапов: бег на 30 м, прыжки в длину с места, бег 7×50 м и тест «Yo-Yo» (челночный бег).

Установленные нормативы по бегу на 30 м и прыжкам в длину с места пока не смог сдать ни один футболист из пяти клубов. Итоги по бегу 7×50 м и «Yo-Yo» представлены в таблице.

Бег 7×50



Клуб Всего футболистов

Сдавших тест

Не сдавших

Процент

1

«Алмалык»

32

2

30

6%

2

"Машъал"

25

4

21

16%

3

"Коканд-1912″

21

1

20

4%

4

"Навбахор"

15

3

12

20%

5

"Цементчи"

21

0

21

0%



Тест «Yo-Yo»



Клуб

Всего футболистов

Сдавших тест

Не сдавших

Процент

1

«Алмалык»

29

5

24

17%

2

"Машъал"

22

2

20

9%

3

"Коканд-1912″

13

5

8

38%

4

"Навбахор"

17

5

12

29%

5

"Цементчи"

21

2

19

9%



Футболистам, которые не смогли выполнить норматив, предоставлен срок до начала чемпионата. В течении этого времени спортсмены будут заниматься по планам, разработанным главными тренерами клубов.

Перед началом игр Суперлиги футболисты повторно сдадут нормативы, и те спортсмены, которые не уложатся в нормы, будут отстранены от участия в чемпионате.

Профессор, кандидат педагогических наук Шамиль Исеев, принимавший нормативы у футболистов, отметил, что подобные тесты проводятся во всем мире.

«Подобное тестирование проводится во всем мире. Например, тест „Yo-yo“ проходят все футболисты сильнейших чемпионатов Европы перед началом сезона, он служит для оценки скоростных характеристик спортсмена, его выносливости. Неудачи сборной команды на международной арене надо искать именно в отсутствии контроля над физическим состоянием спортсменов», — считает он.

Если проанализировать игру футболистов сборной Узбекистана в матчах отборочного тура чемпионата мира, можно наблюдать, что к концу игры у футболистов резко падали технико-тактические характеристики, увеличивалось количество ошибок и брака при отборе мяча, в передаче напарникам, в реализации длинных пасов, в борьбе за мяч в верхнем эшелоне и в других ситуациях, заявил Шамиль Исеев.

«Из-за слабой физической подготовки наши футболисты не могли активно действовать все 90 минут игры. В результате наша команда упустила путевку в финальную часть ЧМ-2018. Если футболисты, участвующие в национальном чемпионате, будут в хорошей физической форме, это положительно повлияет на игру сборной», — сказал он.

Президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов отметил, что норматив будет сдаваться футболистами на регулярной основе.

«Физическое состояние футболистов будет под постоянным контролем. Дисциплина всегда должна быть на первом месте. Там, где нет дисциплины, результаты будут всегда ухудшаться. Нелогично ожидать какого-либо результата от тренеров и футболистов, которые не соблюдают дисциплину, не организованы и не работают над собой. Одним словом, для тех, кто не соблюдает дисциплину, нет места в наших рядах», — сказал Умид Ахмаджонов.