Вратарь футбольного клуба «Пахтакор» Александр Лобанов оштрафован за неспортивное поведение после матча 29-го тура чемпионата Узбекистана против «Насафа», сообщила пресс-служба клуба.

В воскресной встрече голкипер «львов», направляясь в подтрибунное помещение после поражения от «Насафа» (0:4), показал неприличный жест болельщикам на трибуне.

По этому поводу руководство «Пахтакор» провело собрание, где обсуждалось поведение Лобанова, который указанным образом ответил на провокации со стороны болельщиков «Насафа». Голкиперу вынесено наказание в виде денежного штрафа за неспортивное поведение. Футболист также предупрежден, что в случае повторения проступка к нему будут применены более жесткие меры.

Александр Лобанов заявил, что сожалеет о своем поведении, и объяснил его тем, что был на эмоциях после поражения в принципиальном матче, возбужден оскорблениями болельщиков и не мог контролировать свое поведение. Он попросил прощения у болельщиков за неэтичную выходку и пообещал впредь не совершать подобного, отмечается в сообщении.

Отметим, что за один тур до окончания сезона «Локомотив» досрочно стал чемпионом Узбекистана. «Насаф» завоевал серебряную медаль, а «Пахтакор» удостоился «бронзы».