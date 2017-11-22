Футбольные клубы «Пахтакор» и «Насаф» оштрафованы за инцидент, произошедший в матче 29-го тура чемпионата Узбекистана в Карши, сообщила пресс-служба Федерации футбола.

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги изучил конфликт между болельщиками «Насафа» и вратарем «Пахтакора» Александром Лобановым, когда голкипер, направляясь в подтрибунное помещение, неприличным жестом ответил на провокации со стороны фанатов.

За действия голкипера «Пахтакор» оштрафован на 50 млн сумов, в то время как «Насаф» наказан штрафом на сумму 100 млн сумов за непристойное поведение болельщиков.

Напомним, что в понедельник руководством «Пахтакора» вынесено наказание Александру Лобанову в виде денежного штрафа за неспортивное поведение.

Клубы также предупреждены, что в случае повторения таких случаев будут приняты более строгие санкции, в частности, «Насаф» за аналогичное поведение своих фанатов рискует провести следующий домашний матч без зрителей.