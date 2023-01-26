Узбекистан и Кыргызстан подписали инвестиционное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области Кыргызстана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли.

Согласно документу, согласование основного трёхстороннего соглашения о строительстве ожидается в феврале и может быть подписано в июле.

Отметим, что в летние месяцы обычно проводится Консультативная встреча глав государств стран Центральной Азии.

Открытие проектного офиса по проекту Камбаратинской ГЭС запланировано на сентябрь, а разработка технико-экономического обоснования, как ожидается, начнётся в июле 2024 года. Точную сумму проекта определят по итогам разработки ТЭО.

Напомним, в начале января министры энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана подписали «дорожную карту» по совместной реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Мощность будущей ГЭС составит 1860 МВт. Водохранилище ГЭС будет иметь объём 5,4 млрд кубометров. Станция будет ежегодно производить в среднем 5,6 млрд кВт.ч электроэнергии. Реализовать проект намечено до конца 2025 года.