Министры энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана 6 января в Бишкеке подписали «дорожную карту» по реализации проекта строительства на реке Нарын в Кыргызстане Камбаратинской ГЭС-1, которая станет крупнейшей гидроэлектростанцией в регионе. Об этом сообщили министерства энергетики трёх стран.

В рамках документа, подписанного министрами энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым, Кыргызстана Таалайбеком Ибраевым и Казахстана Болатом Акчулаковым, стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода электростанции в эксплуатацию.

На встрече было подчёркнуто, что реализация проекта должна быть справедливой и выгодной для всех стран-участниц.

Предполагаемая дата запуска ГЭС «Камбарата-1» будет определена после разработки технико-экономического обоснования. Однако, отметил Таалайбек Ибраев, подготовка к строительству ГЭС уже началась: возводятся дороги, мосты, линии электропередачи, строительные площадки.

В сообщении Минэнерго Узбекистана говорится, что «Камбарата-1» будет играть важную роль в обеспечении электричеством и водой всех трёх стран.

Мощность будущей ГЭС составит 1860 МВт. Водохранилище ГЭС будет иметь объём 5,4 млрд кубометров. Станция будет ежегодно производить в среднем 5,6 млрд кВт,ч электроэнергии.

В марте 2021 года во время визита президента Кыргызстана в Узбекистан страны подписали соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1» и протокол по взаимопоставкам электроэнергии.

В сентябре 2022 года на переговорах в рамках саммита ШОС в Самарканде президенты Узбекистана и Кыргызстана говорили о важности скорейшего начала строительства Камбаратинской ГЭС-1.