Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 сентября выступил на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава государства отметил, что нынешняя сессия проходит «в условиях фундаментальных изменений в системе международных отношений».

«Наблюдается кризис доверия, усиливаются проблемы в деятельности институтов глобальной безопасности и отход от норм международного права. Всё это вызывает растущую напряжённость в мире», — сказал он.

«Из-за геополитических противоречий возникают новые препятствия на пути свободного обмена в сфере торговли, инвестиций и инноваций. Заметно подорван диалог даже по вопросам, касающимся судьбы всего человечества, таким как изменение климата, борьба с голодом и неравенством», — отметил президент.

В такой сложной ситуации, подчеркнул Шавкат Мирзиёев, «как никогда необходимо сохранение духа согласия и практического сотрудничества, сплочение стран на основе того, что общие интересы выше существующих противоречий».

Он напомнил, что в прошлом году Узбекистан выдвинул Самаркандскую инициативу солидарности во имя общей безопасности и процветания.

«Наша главная цель — глубокое осознание ответственности за настоящее и будущее наших стран и народов, вовлечение в глобальный диалог всех сторон, готовых к открытому и конструктивному сотрудничеству», — подчеркнул он.

«Уверен, что проведение в следующем году по инициативе генерального секретаря ООН Саммита будущего послужит решению актуальных проблем международного и регионального развития, дальнейшему повышению влияния и авторитета нашей организации (ООН — ред.)», — сказал президент Узбекистана.

«В этот переломный исторический момент нам всем следует задуматься о том, какую планету мы оставим будущим поколениям», — отметил он.

«Только общими стремлениями и совместными усилиями можно достичь прочного мира и процветания. Больше, чем когда-либо, нам нужны взаимное доверие, солидарность и сотрудничество», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.