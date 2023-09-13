Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров высказал убеждение, что республики, вышедшие из состава Советского союза, сделали это незаконно, вследствие чего России придётся рано или поздно воевать с ними. Аудиозапись была опубликована каналом «ПУТИН в Telegram» 7 сентября.

«С позиций теории науки все до одного республики, которые вышли из состава Советского Союза незаконно — а это все республики, — будут рано или поздно конфликтовать или воевать с Россией. Это как бы вопрос теории. Некоторые из них будут не сейчас, например, Беларусь, а некоторые уже сейчас — Грузия уже воевала, Украина, и это касается в полном объёме Армении», — заявил он.

Свою точку зрения депутат пояснил так: «Любое нарушение закона, затрагивающее существенные интересы, в данном случае территориальные и прочие, обязательно приводит к конфликту. В области геополитики этот конфликт называется „войны“. Таким образом, нас ждут конфликты-войны рано или поздно со всеми республиками Советского союза, если мы не перестроим отношения с ними на позиции права, то есть передоговоримся с ними о их нынешнем статусе, с учётом международного права и законов Советского Союза. Например, закона 14/09, который был нарушен ими в 91-м году».

Реакции

В Узбекистане отреагировали на слова российского депутата с некоторой иронией.

Заместитель главы Законодательной палаты Олий Мажлиса Одилжон Тожиев прокомментировал «уникальные высказывания» Евгения Федорова постом в своём Telegram-канале.

«Республики, дескать, вышли из состава Советского союза незаконно, нарушили какой-то закон 14/09. Видать, Фёдорову не понять, что Конституция стоит превыше всяких законов. Так, статья 72 Конституции СССР гласила: „За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР“», — написал он.

«К тому же, если следовать логике Фёдорова, то все эти 32 года Российская Федерация в лице президентов Ельцина и Путина, российские парламент и правительство, да и все институты власти государства российского незаконно имели дело со всеми этими республиками. То есть, все эти отношения двусторонние (равноправные политико-дипломатические, экономические, военные, культурные и т. д. ), многосторонние форматы, соглашения, пакты (начиная с СНГ, кончая всякими шанхайскими договорами) являлись незаконными», — подчеркнул Одилжон Тожиев.

«В таком случае можно с уверенностью заявить на весь мир, что действующие в таком нелегальном правовом русле российские институты власти незаконны по своей сути», — резюмирует замглавы Законодательной палаты, задаваясь вопросом, призывает ли таким образом российский депутат распустить все институты власти в российском государстве за их незаконные отношения.

Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров заявил: «России, похоже, как всегда, хватает своих дураков… Пойдёт ли нам это на пользу или нет, покажет время. Примем противопожарные меры, будем хладнокровно наблюдать».

Другой депутат, председатель Общенационального движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов назвал Фёдорова «очередным фантазёром». К посту в своём Telegram-канале он прикрепил песню «Фантазёр».

«Заявления о „возвращении бывших союзных республик путём войны или дипломатии“ не являются продуктом здорового мышления. Считаем, что выступать с какой-либо серьёзной реакцией на слова депутата Думы, верящего, что сегодня Россия стала колонией внешних сил, продвигаюшего конспирологические теории, необязательно», — заявил он.

«Узбекистан — страна, обладающая надёжным суверенитетом и сильной государственностью. Более того, мы с Россией союзники, а отношения между нашими народами основаны на дружбе и взаимоуважении», — отметил депутат.