Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 31 октября, посвящённом проектам гидроэнергетики, высказался о конфликте между Израилем и движением ХАМАС, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Как известно, вооружённые столкновения между армией Израиля и движением ХАМАС усугубляют гуманитарный кризис, приводят к многочисленным жертвам среди мирного, невинного населения. Гибнут дети и женщины, люди лишаются крова над головой, вынужденно покидают свои родные дома», — сказал глава государства.

Президент выразил сочувствие и соболезнования семьям всем семьям погибших с палестинской и израильской сторон.

«Мной принято решение выделить 1 миллион 500 тысяч долларов в Ближневосточное агентство ООН для оказания посильной помощи жителям сектора Газа. Мы выражаем твёрдую солидарность с народом Палестины и поддерживаем его право на создание своего независимого государства в соответствии с ранее принятыми резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что «дальнейшая эскалация насилия чревата масштабной дестабилизацией международной обстановки, вовлечением в вооружённое противостояние новых сил».

«Все это способно привести к труднопредсказуемым, трагическим последствиям, выходящим далеко за пределы ближневосточного региона. Именно поэтому мы призываем обе стороны к незамедлительному гуманитарному перемирию и прекращению боевых действий, мирному разрешению конфликта», — подчеркнул президент.

Он добавил, что регион Центральной Азии имеет «уникальный опыт мирного сосуществования представителей разных национальностей и конфессий», а на протяжении веков «здесь в дружбе и согласии, бок о бок живут и мусульмане, и христиане, и иудеи».