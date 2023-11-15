Узбекистан, Азербайджан и Казахстан 14 ноября обсудили перспективы реализации проекта по экспорту «зелёной» энергии в третьи страны, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Трёхсторонняя встреча профильных министров по вопросам производства и экспорта электроэнергии состоялась в Баку. В ней приняли участие министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев

По итогам встречи главы ведомств подписали совместное коммюнике, в котором отметили потенциал стран в области возобновляемой энергии и готовность присоединиться к проекту экспорта электроэнергии, полученной из альтернативных источников, в Европу, сообщило Министерство энергетики Казахстана.

Стороны отметили важность реализации этого проекта для развития энергетического партнёрства и инфраструктуры стран, через которые будет проложен кабельный маршрут.

«Развитие проекта трансфера зелёной электроэнергии будет способствовать укреплению связей между нашими экономиками и энергосистемами, а также позволит развивать национальные энергетические отрасли, и мы готовы внести свой вклад в совместную работу по успешной реализации данной инициативы», — отметил Лазиз Кудратов.

Участники пришли к соглашению о создании совместной рабочей группы для разработки технического задания по сотрудничеству в сфере энергетического обмена с акцентом на возобновляемые источники энергии, в сфере возможностей разработки и экспорта зелёного водорода и зелёного аммиака и создании сопутствующей инфраструктуры.

На основе разработанного и утверждённого технического задания будет объявлен тендер на подготовку предварительного технико-экономического обоснования. Участники также договорились изучить перспективу создания совместного предприятия для реализации проекта.