Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём в размере 240 млн долларов для улучшения 700 км сельских дорог в Узбекистане. Об этом сообщается на сайте банка.

Проект охватит местные и межхозяйственные сельские дороги в 12 областях и Каракалпакстане. В частности, планируется повысить их пропускную способность, качество, связность, безопасность и устойчивость к изменению климата за счёт усиленных насыпей, мостов, водопропускных труб и дренажных систем.

«Поскольку почти половина населения Узбекистана … проживает в сельской местности, где сельское хозяйство является основным источником средств к существованию, связанность имеет решающее значение», — отметил генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

Ожидается, что за счёт развития сельских дорог у сельских общин и фермеров будет доступ к рынкам, школам, медицинским услугам и районным центрам в любую погоду.

Проект также направлен на расширение прав и возможностей сельских женщин через обучение методам ведения сельского хозяйства, устойчивым к изменению климата, говорится в сообщении.

Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году. С тех пор банк выделил стране займы, гранты и техническое содействие на сумму 10,8 млрд долларов.