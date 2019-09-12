Генеральным директором Национального агентства «Узбеккино» назначен Фирдавс Фридунович Абдухаликов. Постановление об этом 12 сентября издало правительство Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.

На этом посту он сменил Фурката Зокирова, возглавлявшего «Узбеккино» с августа 2017 года.

Фирдавс Абдухаликов (1963 г. р.) — выпускник Самаркандского государственного университета (1985). Также имеет высшее экономическое образование.

С 2003 года является председателем правления Национальной ассоциации электронных СМИ. В 2011 году был удостоен звания «Заслуженный журналист Узбекистана».