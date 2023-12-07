Нынешний год станет самым тёплым годом за всю историю наблюдений, заявила Служба ЕС по изменению климата Copernicus.

Средняя глобальная температура с января по ноябрь, по данным метеорологов, достигла максимального уровня — она на 1,46 градуса Цельсия выше, чем показатели за 1850−1900 годы, и на 0,13 градуса выше, чем среднее значение за 11 месяцев в 2016 году (самый тёплый календарный год за всю историю наблюдений на сегодня).

Кроме того, Copernicus зафиксировала самый тёплый ноябрь за всю историю наблюдений. Средняя температура поверхности Земли в этом месяце составила 14,22 градуса, что на 0,85 градуса выше среднего показателя ноября 1991−2020 годов и на 0,32 градуса выше предыдущего самого тёплого ноября 2020 года.

«В 2023 году было шесть рекордных месяцев и два рекордных сезона. Чрезвычайные глобальные ноябрьские температуры означают, что 2023 год — самый тёплый год в истории», — заявила заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

Бореальная осень этого года — период с сентября по ноябрь в Северном полушарии — также была самой жаркой из зарегистрированных с большим отрывом, со средней температурой 15,3 градуса, что на 0,88 градуса выше средней.

Реклама на Газета.uz

«Пока концентрация парниковых газов продолжит расти, не стоит ждать результатов, отличных от тех, что наблюдались в этом году. Температура будет продолжать расти, как и последствия волн тепла и засух. Достижение чистого нулевого уровня выбросов как можно скорее является эффективным способом управления нашими климатическими рисками», — добавил директор Copernicus Карло Буонтемпо.

  • Прошедший ноябрь, по подсчётам Узгидромета, оказался самым тёплым в истории наблюдений и в Узбекистане. Средняя температура последнего осеннего месяца повсеместно превысила климатическую норму на 3−6 градусов. Осень 2023 года также стала самой жаркой в истории страны.
  • Заявление Copernicus вышло на фоне проходящего саммита по изменению климата COP28 в Дубае, где страны пытаются договориться, стоит ли поэтапно отказываться от использования угля, нефти и газа — основных источников выбросов углекислого газа (CO2), вызывающего потепление.
  • Всемирная метеорологическая организация ранее предупреждала, что средняя глобальная температура достигнет рекордного показателя в ближайшие пять лет из-за выбросов парниковых газов и развития природного явления Эль-Ниньо.