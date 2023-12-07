Нынешний год станет самым тёплым годом за всю историю наблюдений, заявила Служба ЕС по изменению климата Copernicus.

Средняя глобальная температура с января по ноябрь, по данным метеорологов, достигла максимального уровня — она на 1,46 градуса Цельсия выше, чем показатели за 1850−1900 годы, и на 0,13 градуса выше, чем среднее значение за 11 месяцев в 2016 году (самый тёплый календарный год за всю историю наблюдений на сегодня).

Кроме того, Copernicus зафиксировала самый тёплый ноябрь за всю историю наблюдений. Средняя температура поверхности Земли в этом месяце составила 14,22 градуса, что на 0,85 градуса выше среднего показателя ноября 1991−2020 годов и на 0,32 градуса выше предыдущего самого тёплого ноября 2020 года.

«В 2023 году было шесть рекордных месяцев и два рекордных сезона. Чрезвычайные глобальные ноябрьские температуры означают, что 2023 год — самый тёплый год в истории», — заявила заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.

Бореальная осень этого года — период с сентября по ноябрь в Северном полушарии — также была самой жаркой из зарегистрированных с большим отрывом, со средней температурой 15,3 градуса, что на 0,88 градуса выше средней.

«Пока концентрация парниковых газов продолжит расти, не стоит ждать результатов, отличных от тех, что наблюдались в этом году. Температура будет продолжать расти, как и последствия волн тепла и засух. Достижение чистого нулевого уровня выбросов как можно скорее является эффективным способом управления нашими климатическими рисками», — добавил директор Copernicus Карло Буонтемпо.