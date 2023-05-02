Конституционный референдум в Узбекистане, прошедший 30 апреля, был технически хорошо подготовлен, но прошёл в условиях, лишённых плюрализма, при котором всегда учитываются различные взгляды. К таким выводам пришли международные наблюдатели из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Ограниченная миссия БДИПЧ приступила к наблюдению за референдумом в конце марта и представила свои предварительные выводы 1 мая. Миссия состояла из 10 международных экспертов основной команды в Ташкенте и 14 долгосрочных наблюдателей в регионах.

Глава миссии БДИПЧ Альберт Йонссон на пресс-конференции 1 мая.

«Референдум был представлен как продолжение более широких реформ, а процесс консультаций в целом был всеобъемлющим, но в нем отсутствовали открытые дебаты по некоторым острым вопросам», — заявил глава миссии Альберт Йонссон на пресс-конференции в Ташкенте.

Организация референдума

Центральная избирательная комиссия Узбекистана эффективно справилась с подготовкой к референдуму, но в комиссиях нижестоящего уровня (окружных и участковых) отсутствовали нейтралитет и независимость, говорится в отчете.

Как отметили эксперты миссии, это связано с тем, что работники махаллинских комитетов участвовали в процессе одновременно в роли членов комиссий, наблюдателей и агитаторов.

Наблюдатели указали на активную кампанию по информированию голосующих, в рамках которой использовались разнообразные печатные и аудиовизуальные материалы, что способствовало прозрачности. Однако призывы к участию в референдуме и голосованию в пользу вопроса референдума «перекрыли нейтральность информации», представленной голосующим.

Впервые на референдуме было протестировано оборудование электронной идентификации личности (репортаж «Газеты.uz» об этом можно прочитать здесь). На 50 участках голосования в Ташкенте сканировались ID-карты или биометрические паспорта для проверки регистрации голосующего на участке.

Внедрение новых технологий соответствует передовой практике, отмечается в отчёте, но информационная кампания по этому пилотному проекту была ограниченной, а времени на тестирование оборудования и обучение операторов было недостаточно.

Поправки были вынесены на голосование единым пакетом, что означало, что у избирателей не было возможности сделать выбор по каждому отдельному вопросу, указывается в отчёте.

Агитация

Агитационная кампания официально стартовала 15 марта и закончилась в полночь 28 апреля. Агитация в день референдума и за день до него запрещена законодательством.

Государство активно продвигало проект Конституции с помощью масштабных концертов, собраний и культурных мероприятий. Организованной агитации против предлагаемых изменений не было, отмечается в отчёте.

Вопросы частного или общественного финансирования агитационной кампании остаются неурегулированными, отмечают наблюдатели. Они также отметили отсутствие чётко определённых правил агитации за или против предлагаемых конституционных изменений, а также надлежащих правил отчётности и контроля над расходами на агитационную кампанию.

Хотя права инвалидов не были заметной темой в агитационной кампании, около 90% агитационных мероприятий, которые посетили наблюдатели, были приспособлены для посещения людьми с ограниченными возможностями. В некоторых обучающих видео имелся перевод на язык жестов.

Освещение в СМИ

С 5 апреля миссия БДИПЧ проводила мониторинг освещения референдума на пяти телевизионных каналах в праймтайм (O'zbekiston, O’zbekiston 24, MY5, Sevimli, UzReport) и в пяти онлайн-изданиях (Daryo.uz, Gazeta.uz, Kun.uz, Podrobno.uz и Qalampir.uz).

Результаты мониторинга показали, что как на государственном, так и на коммерческом телевидении были «характерны дискуссионные программы, а также реклама, продвигающая избранные поправки». Зачастую это освещение было направлено на конкретные сегменты населения, в том числе молодёжь и учителей.

«В новостных выпусках по всей стране продвижение референдума происходило исключительно в положительном тоне». Какое-либо критическое редакционное освещение референдума или предлагаемых изменений отсутствовало, отмечается в отчете.

По данным наблюдателей, всё освещение, включая новостные выпуски, дискуссионные программы и рекламу, происходило в положительном (87%) и нейтральном (13%) тоне.

«Онлайн-издания уделили меньше пространства референдуму и разместили меньше рекламы, но также не предоставили какого-либо критического редакционного освещения проекта Конституции», — подчёркивается в отчете.

В целом, по мнению наблюдателей, СМИ не обеспечили голосующих «беспристрастной, сбалансированной и критической информацией».

Полная версия предварительного отчёта миссии доступна на английском, узбекском и русском языках здесь. Итоговые выводы наблюдателей будут опубликованы в течение двух-трёх месяцев.

Миссии наблюдателей СНГ, как мы писали, заявила, что референдум в Узбекистане прошёл «на высоком организационном уровне, в свободной и открытой атмосфере».