Компании «Узбекгидроэнерго» и China Southern Power Grid International подписали соглашение о совместном строительстве гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) «Юкори Пскем», сообщила пресс-служба узбекистанского предприятия.

Подписание состоялось в рамках третьего международного форума «Один пояс, один путь», проходящего в эти дни в Китае.

ГАЭС «Юкори Пскем» расположится в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Её мощность составит 600 МВт. Стоимость проекта — 1 млрд долларов.

Отметим, в июле «Узбекгидроэнерго» и China Southern Power Grid International подписали меморандум о строительстве в Узбекистане трёх гидроэлектростанций общей мощностью 820 МВт:

ГАЭС «Юкори Пскем» (200 Мвт);

ГАЭС «Каратерен» (500 МВт);

гидроэлектростанция (ГЭС) «Юкори Пскем» (120 Мвт).

Общая стоимость реализации по подсчётам на тот момент составляла 1,64 млрд долларов. Вывести эти проекты на полную мощность планировалось к 2030 году.

ГАЭС вырабатывает энергию, как обычная ГЭС, при помощи падения воды из верхнего бассейна в нижний. При этом ГАЭС перекачивает уже «отработавшую» воду насосами из нижнего бассейна в верхний, после чего цикл повторяется.