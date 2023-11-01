Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 31 октября обсудил проекты в гидроэнергетике, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, гидроэлектростанции являются наиболее эффективным средством нормализации суточного энергобаланса. Сообщается, что стоимость электроэнергии, полученной на ГЭС, значительно дешевле по сравнению с другими источниками.

По начальным оценкам, гидроэнергетический потенциал страны составляет 8000 МВт. «Это только те места, где мы изучили. Я верю, что эта цифра ещё значительно увеличится. Увидите, в будущем гидроэнергетика будет сильно развиваться. Особенно в Ташкентской, Сурхандарьинской области, в Ферганской долине есть большой потенциал», — сказал он.

Сейчас используется только 2200 МВт. За счёт привлечения иностранных инвестиций и частного сектора к 2030 году планируется довести общую мощность до 6000 МВт.

Для этого созданы правовые и экономические условия. В частности, внедрена 20-летняя аренда земли предпринимателями, которые желают организовать малые и микроГЭС, а также система гарантированной закупки производимой ими электроэнергии государством по цене до 1350 сумов за кВт·ч.

Отмечалось, что в этом году планируется построить 20 малых и микроГЭС мощностью 10 МВт, в 2024 году — 38 (31 МВт), однако реализация некоторых проектов выбилась из графика. Хокимы областей представили информацию о ближайшем запуске запланированных на этот год 20 станций.

Кроме того, президент поручил главе компании «Узбекгидроэнерго» Абдугани Сангинову ввести в строй 7 крупных ГЭС общей мощностью 197 Мвт и за счёт этого увеличить выработку электроэнергии до 7 млрд кВт·ч.

Согласно поручению главы государства специалистами изучены дополнительные резервы в размере 1000 Мвт. Например, построив каскады на реке Нарын, можно запустить мощности в 230 МВт и выработать электроэнергию, достаточную для нужд 450 тысяч жителей Намангана.

В следующем году мощность солнечных и ветряных электростанций достигнет 3500 мегаватт. В связи с тем, что они производят электроэнергию в основном в дневное время суток, в энергосистеме возрастает потребность в регулировочных мощностях. Поэтому «Узбекгидроэнерго» поручено разработать пятилетнюю программу ввода в эксплуатацию ГЭС общей мощностью 6000 МВт, не дожидаясь 2030 года, и привлечь крупные зарубежные энергетические компании на основе частного партнерства.

Поставлена также задача представить технико-экономические обоснования для проектов крупных ГЭС на реках Талдыксай, Муллалак, Каранги-тугай, Нарын и Верхний Пскем и привлечь инвесторов для их строительства.

Ранее президент поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию, производимую гидроэлектростанциями «Узбекгидроэнерго», которые действуют с 2022 года. Они должны быть достаточными для финансирования инвестиционных программ этой компании.