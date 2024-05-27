Узбекистан и Россия могут сотрудничать в строительстве атомных электростанций малой мощности (АСММ). Об этом говорится в распоряжении правительства России от 22 мая, которое было опубликовано в понедельник.

Документом госкорпорации «Росатом» поручено провести переговоры с узбекистанской стороной и по достижении договорённости подписать протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции от 19 октября 2018 года.

Согласно проекту протокола, стороны будут сотрудничать не только в строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками (по 1,2 ГВт каждый, АЭС БМ), но и в строительстве «атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт».

Такой мощностью (55 МВт) обладают реакторные установки на основе водо-водяного энергетического ядерного реактора РИТМ-200Н. Эти реакторы используются в российских атомных ледоколах. Первую такую АСММ планируется построить в Якутии.

Ранее мы сообщали, что указом президента Узбекистана на базе Агентства по развитию атомной энергетики создаётся Агентство по атомной энергии, которое переходит из структуры Минэнерго в Кабинет министров. Агентство получило право заключать прямые договора с компаниями, создавать хозяйственные общества, финансировать проекты в экономике.

Кроме того, создаётся Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности, который будет отвечать за политику безопасности на объектах атомной энергетики и ядерных технологий, а также на опасных производственных объектах.