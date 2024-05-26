UzAuto Motors продолжает производство автомобилей Chevrolet Lacetti в связи с наличием запчастей и комплектующих, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Узавтосаноат».

Автопроизводитель планировал прекратить выпуск Gentra (Lacetti) с января 2024 года в связи с политикой General Motors Global.

В «Узавтосаноат» сообщили, что с комплектующие до сих пор имеются в наличии, поэтому выпуск Lacetti продолжается. «Таким образом, постепенно прекращается и производство самих автомобилей», — отметили в компании.

За первые четыре месяца года компания произвела 10954 машины этой модели (почти в 2 раза меньше, чем в январе-апреле 2023 года). 21 мая было размещено 3200 контрактов на Lacetti.

О планах прекращения производства сообщалось в декабре 2022 года. Отмечалось, что жизненный цикл Gentra завершается в конце 2023 года. В конце 2022 года завершилось производство моделей Spark и Nexia.

Крупноблочная сборка седана Lacetti была налажена на автозаводе в Асаке в 2003 году. В 2008 году было начато полномасштабное производство этого автомобиля. Спустя пять лет была представлена обновлённая версия этой модели, известная как Gentra.