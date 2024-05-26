Детский марафон с участием детей с инвалидностью прошёл в воскресенье в Экопарке Ташкента под девизом «Мы разные. Мы равные». Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта, детский омбудсман, Специальная Олимпиада Узбекистана, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и сеть супермаркетов Korzinka.





Забег, приуроченный к Международному дню защиты детей, объединил 110 детей, в том числе 60 детей с инвалидностью. Его целями было обратить внимание на необходимость прекращения стигмы и дискриминации в отношении детей с инвалидностью, а также обеспечения инклюзивности во всех сферах.





Фактические данные показывают, что самая большая проблема в обеспечении интеграции детей с инвалидностью в Узбекистане коренится в недостаточной осведомлённости об их правах. Как следствие, это приводит к напряжённому восприятию лиц с инвалидностью, а также к стигматизации и дискриминации во всех слоях общества, сообщили в ЮНИСЕФ.





«Этот марафон призван продемонстрировать, что у детей с инвалидностью такие же права, они заслуживают равных возможностей, и инклюзия необходима», — сказала детский омбудсман Сурайё Рахмонова.





«Дети с инвалидностью — это не про благотворительность, они являются правообладателями в соответствии с международными договорами, которые мы ратифицировали и, конечно же, конституционными гарантиями. Мы обязаны уделять приоритетное внимание их правам», — отметила она.

Анализ ситуации лиц с инвалидностью, проведённый в Узбекистане в 2019 году, показал, что лишь небольшая часть общества регулярно общалась с людьми с инвалидностью и, в основном, они делали это из жалости. Кроме того, по-прежнему преобладают чисто медицинские и благотворительные представления об инвалидности.





Представители Минспорта и другие партнёры мероприятия отметили важность спорта для содействия в стремлениях к развитию, таким как инклюзивность.

«Спорт — это не только инструмент физического здоровья, но и мощное средство воспитания и развития детей. В нашем стремлении к созданию лучшего будущего для молодого поколения спорт играет ключевую роль, ведь через него мы формируем не только спортивные навыки, но и ценности силы, упорства и командного духа, необходимые для достижения успеха в жизни», — сказал советник министра спорта Шарифжон Муминджанов.





Вице-президент Специальной Олимпиады Узбекистана подчеркнула, что польза спорта для детей с инвалидностью очевидна.

Она призвала всех родителей и опекунов рассмотреть возможность вовлечения детей в спортивные программы, которые помогают развиваться и находить новых друзей.





«Спорт — это мощный инструмент объединения детей, он прививает чувство принадлежности и может побудить детей полностью раскрыть свой потенциал», — сказал и. о. главы представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Джоффри Ижумба.

Инклюзивность людей с инвалидностью — это коллективная ответственность каждого сектора, сказал председатель наблюдательного совета сети Korzinka Зафар Хашимов. «Мы поддерживаем инклюзивность и говорим, что успешные сообщества — это инклюзивные сообщества», — подчеркнул он.