В рамках акции «Ударные 40 дней» по улучшению криминогенной ситуации в столице сотрудники ГУВД Ташкента задержали ещё шесть человек по подозрению в преступной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

В их числе — Аббосхон Ахмадович Ходжаев (1982 года рождения), который подозревается по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Узбекистана (вымогательство по предварительному сговору группой лиц) / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет).

Ранее уже был судим. В сентябре 2017 года правоохранительные органы задержали Ходжаева, «претендовавшего на титул криминального авторитета Ташкента». Заместитель начальника ГУВД Дониёр Ташходжаев также подтверждал информацию о том, что «он создал преступное сообщество и предпринимал действия для завоевания авторитета».

В июне 2018 года суд оправдал его по двум статьям и приговорил к 2 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере (хотя эта санкция предусматривает заключение на срок от 10 до 15 лет). Для него пока не избрана мера пресечения.

Кроме того, были задержаны:

Ахрор Равшан угли Абдуллаев (1991) — часть 5 статьи 273 УК (незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах / наказывается лишением свободы от 10 до 12 лет);

(1991) — часть 5 статьи 273 УК (незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах / наказывается лишением свободы от 10 до 12 лет); Саидахмадхон Саидалимович Махмудходжаев (1984) — часть 2 статьи 276 УК (незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере / наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет);

(1984) — часть 2 статьи 276 УК (незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере / наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет); Суннатилла Чориевич Холмуродов (1993) — статья 104 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение / наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет).

(1993) — статья 104 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение / наказываются ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет). Азлархон Ботирович Мухамеджанов (1987) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство группой лиц / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет);

(1987) — часть 2 статьи 165 УК (вымогательство группой лиц / наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет); Умид Каманжанович Рустамов (1984) — часть 5 статьи 273 УК (незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах / наказывается лишением свободы от 10 до 12 лет);

Первые трое заключены под стражу, остальным пока не избрана мера пресечения.

Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этого человека или членов группы, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.