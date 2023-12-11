Более 80 человек в Ташкенте и Фергане задержаны по подозрению в преступной деятельности в ходе масштабных рейдов по выявлению «уличных банд» и преступных групп.

Как сообщила пресс-служба УВД Ферганской области, в Фергане было раскрыто 96 преступлений, задержаны 50 лиц, находившихся в розыске за совершение преступлений. Ещё более 25 человек были задержаны за причастность к группировкам и хулиганство, их деятельность была прекращена.

В качестве вещественных доказательств у них было изъято 5,9 кг наркотиков, 414 единиц психотропных и сильнодействующих веществ, 42 единицы оружия, 221 единица боеприпасов, 61 компьютер и телефоны, содержащие запрещённую религиозную литературу.

В частности, было установлено, что житель Ташлакского района незаконно хранил в своём доме 8 охотничьих ружей, 61 патрон, 400 граммов пороха и 140 боеприпасов калибра 5,6 мм.

Кроме того, 9 декабря был задержан ранее судимый по статьям 164 (разбой), 165 (вымогательство), 166 (грабёж) и 277 (хулиганство) житель Маргилана Б. Хамидов, 1988 года рождения. Как говорится в сообщении УВД, «агрессор, отрицательно влияющий на криминогенную ситуацию», нанёс человеку серьёзные травмы и скрылся.

Ранее в Ташкенте были задержаны пять человек, подозревающихся в хулиганстве, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Умиджон Бахтиёр ўғли Уринов (1993) — часть 2 статьи 277 Уголовного кодекса Узбекистана (хулиганство, совершённое группой лиц);

Асадулло Холмат ўғли Бегматов (1995) — часть 2 статьи 277 (хулиганство, совершённое группой лиц);

1987 й.т. Хасан Абдусаматович Собиржонов (1987) — часть 3 статьи 277 (хулиганство);

Собиржонов Хусан Абдусаматович Собиржонов (1987) — часть 3 статьи 277(хулиганство);

Хасан Назарович Джалилов (1990) — часть 2 статьи 277 (хулиганство, совершённое группой лиц).

Подозреваемые заключены под стражу. Следствие продолжается.

Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этих лиц, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.