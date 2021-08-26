Указом президента Шавката Мирзиёева от 26 августа известный деятель искусств, народный артист Узбекистана Батыр Закиров (1936−1985), которому в этом году исполнилось бы 85 лет, посмертно награждён орденом «Эл-юрт ҳурмати».

Награда присуждена «за великий талант, уникальное и неповторимое творчество, огромные заслуги в деле становления узбекского эстрадного искусства, развития национальной культуры и её широкого продвижения среди народов мира, большой вклад в воспитание молодого поколения в духе любви и преданности Родине, национальных и общечеловеческих ценностей», говорится в документе.

В декабре 2020 года президент подписывал постановление о широком праздновании 85-летия со дня рождения Батыра Закирова. Документом было запланировано открытие в Ташкенте национальной эстрадной высшей школы, названной его именем, мемориального комплекса и музея, посвященного памяти артиста.

Кроме того, в столице будет установлен памятник Батыру Закирову, на доме по улице Навои, где он проживал, появится мемориальная доска. Алмазарская улица, где расположена Государственная консерватория Узбекистана, будет названа именем Батыра Закирова.





Глава Академии художеств Акмаль Нур представляет президенту варианты памятника Батыру Закирову, 8 июня 2021 года. Фото: Пресс-служба президента.

В 2000 году Батыр Закиров был посмертно награждён первым президентом Узбекистана орденом «Буюк хизматлари учун».

24 августа Шавкат Мирзиёев также подписал указ о награждении посмертно группы творческих деятелей, внесших огромный вклад в развитие сфер культуры и искусства, литературы и средств массовой информации в стране.



