Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана опубликовала ответы директора Координационно-диспетчерского центра «Энергия» (Ташкент) Хамидиллы Шамсиева на вопросы об Объединённой энергосистеме Центральной Азии и Юга Казахстана.

— Что такое Единая (объединённая) энергосистема Центральной Азии? Почему её называют «энергетическим кольцом»?

— Начнём с названия: более правильно наше энергообъединение называется Объединённая энергосистема (ОЭС) Центральной Азии и Юга Казахстана. Мы не единственные в своем роде: таких энергообъединений было несколько в бывшем Советском Союзе, в каждой из них был свой объединённый диспетчерский центр, а Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) располагалось в Москве. Исторически так сложилось, что в то время ОЭС ЦА и Юга Казахстана работала изолированно от Единой энергосистемы Советского Союза, самостоятельно регулировала частоту и другие режимные параметры в ОЭС, и диспетчерское управление осуществлялось из единого центра, который располагался в Ташкенте.

Конфигурация энергообъединения сложилась в 70-е годы, когда линии 500 кВ, проходящие через территории четырех республик, были объединены в единое кольцо, которое позволило значительно повысить надёжность работы всех участников параллельной работы. Даже неспециалистам понятно, что работа в кольце позволяет сохранить параллельную работу энергосистем даже при отключении какого-либо звена этого кольца, в то время как при отключении радиальных линий, связывающих части энергосистемы, их параллельная работа может нарушиться.

В настоящее время в этом кольце появились дополнительные внутренние кольца, тем не менее понятие центральноазиатского кольца сохранилось как бренд или символ взаимосвязанности и взаимозависимости энергосистем Центральной Азии. И когда где-то в печати проскакивает, что та или иная энергосистема «вышла из кольца», то это говорит скорее о некомпетентности этого мнения: до сих пор ни одна из энергосистем-владельцев кольца 500 кВ ни разу не «выходила» из кольца, т. е. из режима их совместной параллельной работы.

Могут возразить и напомнить об энергосистемах Туркменистана и Таджикистана, которые в настоящее время работают изолированно от ОЭС ЦА. Сразу скажу, что эти энергосистемы не имеют отношения к кольцу 500 кВ, владельцами которого являются узбекская, казахская и кыргызская энергосистемы.

Туркменистан вышел из состава ОЭС ЦА в 2003 году по собственной инициативе, найдя себе рынок сбыта в лице иранской энергосистемы, с которой он работает сейчас в параллельном режиме. Туркменистан с нами работает по так называемым «островным» схемам, выделяя отдельные генераторы в нашу сторону.

Таджикистан был в своё время отделён от параллельной работы из-за многократных нарушений условий параллельной работы, причём это было совместно принятое решение остальных участников ОЭС ЦА. Сейчас при финансовой поддержке АБР активно ведётся работа по переподключению энергосистемы Таджикистана к ОЭС ЦА, но, как показывает опыт, отключить можно одномоментно, а подключить обратно через достаточно большой промежуток времени требуется не один год совместных усилий. Ориентировочный срок восстановления параллельной работы Таджикистана с ОЭС ЦА ожидается в следующем году.

Кстати, таджикская энергосистема все эти годы самостоятельно регулировала частоту, чему способствовали большие резервы, имеющиеся на её гидростанциях. Тепловыми станциями (как в Казахстане и Узбекистане) или слабыми резервами на гидростанциях (как в Кыргызстане в последние годы) решить эту задачу практически невозможно. Именно поэтому совместная работа этих энергосистем в едином «центральноазиатском» кольце — это насущная необходимость для обеспечения надёжной параллельной работы энергосистем Центральной Азии, расширения взаимовыгодного сотрудничества не только между ними, но и «дальними» соседями.

— Когда образовалась Объединённая энергосистема Центральной Азии и зачем она нужна?

— Объединенная энергетическая система Центральной Азии формировалась на территории четырёх государств — Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и прилегающих к ним пяти областях Юга Казахстана. Началом создания ОЭС Средней Азии стал 1960 год, когда на параллельную работу по линиям электропередач напряжением 110 и 220 кВ были подключены Узбекская энергосистема, энергосистемы Юга Кыргызстана, Севера Таджикистана и Шымкентский узел Южного Казахстана.

На период создания ОДУ Средней Азии в Объединенную энергосистему Средней Азии входили четыре энергосистемы с установленной мощностью на 1 января 1961 года — 1157 МВт, максимумом нагрузки — 921 МВт, годовой выработкой — 6,5 млрд кВтч. Объединение энергосистем резко повысило надежность и качество электроснабжения потребителей, дало возможность рационально использовать гидро- и топливные ресурсы.

Конфигурация ОЭС Центральной Азии проектировалась как единое целое, без учёта национальных границ союзных республик, и работала, как и многие другие энергообъединения, изолированно от Единой энергосистемы бывшего Союза. Структура ОЭС, состоящая на 30% из гидростанций и на 70% из тепловых станций, с точки зрения науки и эксплуатации являлась оптимальной для решения вопросов регулирования частоты и мощности, водных и энергетических проблем. Долгосрочное планирование режимов ОЭС ЦА учитывало структуру генерирующих источников в каждой из энергосистем, входящих в ОЭС, и, соответственно, вопросы централизованного обеспечения энергосистем топливом для электрических станций.

При ведении режимов учитывались потребности не только энергетики, но и ирригации, которые в регионе Центральной Азии неразрывно связаны. Оптимизация режима предполагала минимизацию затрат топлива и потерь электроэнергии в сетях в масштабах всего энергообъединения, а не отдельно взятой энергосистемы. Графики проведения ремонтных работ увязывались между собой, обеспечение запасными частями производилось централизованно.

После распада СССР централизованное обеспечение энергетическими материалами и ресурсами закончилось. Во всех энергосистемах срочно принимались меры по обеспечению энергетической независимости, т. е. самосбалансированности по энергии и топливообеспечению, но стартовая позиция стран сильно отличалась. Из-за недостатка собственных энергоресурсов стран с преобладающей гидроэнергетикой водохранилища стали выпускать больше воды в зимнее время, что привело к нарушению сложившихся водных и энергетических режимов и экологическим проблемам. Задача получения оптимального режима в масштабах ОЭС отошла на задний план.

Понимая, что ни одна из энергосистем не может обеспечить самостоятельно полноценное надежное энергоснабжение своих потребителей, руководители энергосистем с целью сохранения параллельной работы подписали 19 ноября 1991 года в Ашхабаде Соглашение о параллельной работе энергетических систем Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, а также учредили предприятие «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Азии», взяв его финансирование на себя на долевой основе. На постсоветском пространстве за пределами Российской Федерации предприятие ОДУ Средней Азии оказалось единственным, которое, благодаря прозорливости и оперативности руководителей энергосистем, удалось сохранить.

Руководящим органом по управлению и координации параллельной работы ОЭС Средней Азии стал Совет Объединённой энергетической системы Средней Азии (Совет ОЭС Средней Азии), в состав которого входили первые руководители энергосистем, которые ежеквартально собирались поочередно в столицах или других городах для проведения заседаний Совета ОЭС. Все решения совета по организации параллельной работы принимались коллегиально.

— Когда и с какой целью был создан Координационно-диспетчерский центр «Энергия»? Каковы его основные функции?

— В связи со структурными изменениями, произошедшими в энергосистемах, в 2002 году Советом ОЭС Средней Азии было принято решение привести в соответствие с новыми реалиями статус самого Совета ОЭС Средней Азии и статус ОДЦ «Энергия», причём придать последнему статус негосударственного учреждения.

27 октября 2004 года энергосистемы стран Центральной Азии заключили Соглашение о координации отношений в области электроэнергетики энергосистем Центральной Азии. В соответствии со статьёй 1 этого соглашения был организован Координационный электроэнергетический совет Центральной Азии (КЭС ЦА), являющийся совещательным органом энергосистем, заменивший действовавший Совет ОЭС Средней Азии.

На заседании КЭС ЦА, состоявшемся 29 сентября 2006 года, участники КЭС ЦА утвердили Учредительный договор о создании и деятельности негосударственной некоммерческой организации — учреждения Координационно-диспетчерский центр «Энергия», основными функциями которого являются осуществление параллельной работы и координации оперативно-диспетчерской деятельности энергосистем Центральной Азии.

КДЦ «Энергия» в своей деятельности подотчетен КЭС ЦА, который является его высшим органом управления. Учредительными документами КДЦ «Энергия» запрещается заниматься коммерческой деятельностью.

Учредительные документы КДЦ «Энергия» были зарегистрированы 28 мая 2007 года в Министерстве юстиции Республики Узбекистан, и с 1 июля 2007 года КДЦ «Энергия» стал функционировать в качестве юридического лица как международная негосударственная некоммерческая организация Координационно-диспетчерский центр «Энергия».

Поэтому удивляешься, когда слышишь или читаешь, что в регионе нет единого диспетчерского управления и его нужно воссоздать. В апреле 2020 года КДЦ «Энергия» — ОДУ Средней Азии исполнилось 60 лет, и организация ни на один день не прекращала своё функционирование. Есть только небольшой нюанс: когда-то ОДУ Средней Азии было органом диспетчерского управления, в то время как для КДЦ учредители оставили функцию координации совместной работы национальных диспетчерских центров, которые являются главными каждый в своей стране в области диспетчеризации.