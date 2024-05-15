В 2024 году экономический рост в странах Центральной Азии замедлится до 5,4%. Вместе с тем ожидается, что в 2025 году он увеличится до 5,9%. Такой прогноз содержится в докладе «Региональные экономические перспективы», опубликованном Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

В докладе отмечается, что объёмы посреднической торговли с Россией, которые в 2023 году были значительным фактором роста для многих экономик Центральной Азии, в настоящее время достигли своего пика.

«Сильные наводнения и чрезвычайно холодная погода, обрушившиеся на Казахстан и Монголию, соответственно, негативно скажутся на их росте в краткосрочной перспективе, однако перспективы региона как на 2024, так и на 2025 год остаются весьма позитивными», — считают аналитики ЕБРР.

За последние два года в регионе значительно возросли государственные и частные инвестиции в транспорт, логистику и ориентированные на экспорт производственные мощности.

«Устойчивый рост заработной платы и реальных доходов в сочетании с резким увеличением числа прибывающих из-за рубежа и сектора туризма способствовали потребительскому буму, который в дальнейшем поддерживался технологическими достижениями в области потребительского кредитования», — сказано в докладе.

Внутрирегиональная торговля, инвестиции и туризм продолжали расти, чему способствовало значительно укрепившееся региональное сотрудничество в решении общих проблем, начиная от дефицита водных и энергетических ресурсов и заканчивая узкими местами на транспорте и в управлении границами.

Инфляция снизилась до однозначного уровня во всех странах, следуя более широким глобальным тенденциям, что позволило центральным банкам большинства государств Центральной Азии изменить приоритеты экономического роста и начать смягчать свою денежно-кредитную политику, отмечается в докладе.

ЕБРР ожидает, что среди задач в области государственной политики региона на 2024−25 годы будет доминировать необходимость срочного улучшения инфраструктуры и практики государственного управления, осуществления политически чувствительных тарифных реформ и усилий по достижению широкого регионального соглашения об использовании общих ресурсов, таких как транспорт, вода и энергия.

В Узбекистане в 2023 году рост реального ВВП составил 6%. В ЕБРР выделяют в этом влияние стремительной кредитной экспансии, увеличение денежных переводов и числа прибывающих из-за рубежа.

«Экономический рост в стране был сбалансированным, при этом его основными факторами стали сфера услуг, строительство и промышленность общего назначения. Доходы от экспорта значительно выросли благодаря большим объёмам экспорта золота, высоким доходам от туризма и растущим поставкам продовольствия и промышленных товаров», — говорится в докладе.

ЕБРР прогнозирует, что тарифные реформы, проводимые в Узбекистане, помогут сократить энергетические субсидии, что приведёт к снижению государственных расходов примерно на 1,5 процентных пункта ВВП.

Согласно прогнозам, экономика страны увеличится на 6,5% в 2024 году и на 6% в 2025 году, причём факторами роста станут инвестиции в основной капитал и чистый экспорт, считают аналитики.

Приватизация и рыночные реформы, по их мнению, могут улучшить эти перспективы за счёт привлечения прямых иностранных инвестиций. С другой стороны, экономический рост, вероятно, будет сдерживаться хроническим дефицитом энергетических и водных ресурсов, предупредили в ЕБРР.

Напомним, в мае 2023 года ЕБРР также прогнозировал, что экономика Узбекистана вырастет на 6,5% как в 2023, так и в 2024 году — за счёт притока иностранных инвестиций, компаний и частных лиц, а также хорошо организованной приватизации и реформ делового климата.