Экономики Центральной Азии вырастут в среднем на 5,2% в 2023 году и продолжат рост в следующем году благодаря релокации бизнеса и частных лиц из России, улучшению управления, увеличению экспорта и «открытию» Китая после пандемии. Об этом говорится в новом региональном обзоре Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В отчёте отмечается, что страны Центральной Азии «продемонстрировали устойчивость к неблагоприятным геополитическим событиям, связанным с войной России против Украины». Большинство экономик региона укрепили торговлю с Россией, поставляя собственную продукцию в вакуум, который образовался после ухода международных фирм с российского рынка.

Значительно вырос и объем денежных переводов в Центральную Азию из-за рубежа, что привело к увеличению прибыли банков. Рост переводов, как отмечает ЕБРР, связан со спросом на рабочую силу в России и укреплением рубля.

Релокация российских фирм и частных лиц также усилила спрос в розничной торговле, недвижимости и гостиничном секторе.

Экономика Узбекистана в 2022 году, по оценке ЕБРР, показала общий рост на уровне 5,7%, что отражает улучшение условий внешнего и внутреннего спроса. Страна увеличила экспорт товаров и услуг на 15,9%. Особенно выросли поставки текстиля, фруктов, медных труб и электроприборов (в основном в Россию). Рост денежных переводов стимулировал внутренний спрос.

Ранее «Газета.uz» писала, что в прошлом году в Узбекистан поступили переводы на рекордные 16,9 млрд долларов, из которых 85% пришлось на Россию.

ЕБРР прогнозирует, что экономика страны вырастет на 6,5% как в 2023, так и в 2024 году — за счёт притока иностранных инвестиций, компаний и частных лиц, а также хорошо организованной приватизации и реформ делового климата.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что экономическому росту может помешать дальнейшая эскалация войны России с Украиной и сокращение объёма денежных переводов.

Ранее прогноз по Центральной Азии и Кавказу опубликовал Международный валютный фонд. В отличии от ЕБРР, МВФ прогнозирует замедление темпов экономического роста в странах региона до 4,2% в этом году. По мнению МВФ, перспективы региона сильно зависят от внешних факторов.