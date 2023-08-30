Министерство экономики и финансов Узбекистана (МЭФ) возобновило публикацию данных о ежедневных доходах и расходах государственного бюджета.

«Газета.uz» ранее сообщала, что только с 1 по 13 января 2023 года расходы госбюджета превысили доходы в 2,3 раза, из-за чего дефицит достиг 5,5 трлн сумов. Это больше пятой части всего запланированного на 2023 год дефицита (25,1 трлн сумов, речь про госбюджет, а не консолидированный бюджет), а также в 17,4 раза больше показателя за аналогичный период 2021 года (в 20,4 раза — 2020 года). С середины января МЭФ приостановило публикацию сведений о доходах и расходах бюджета, которые раскрывались минимум с 2019 года.

Согласно данным на 28 августа, расходы госбюджета составили 3,25 трлн сумов, что в 7 раз больше его доходов — 456 млрд сумов. 29 августа доходы достигли 1,58 трлн сумов, расходы — 1,32 трлн сумов. Резкий рост расходов может быть связан с выплатой пенсией и пособий перед празднованием Дня независимости. По данным Пенсионного фонда, средства планируется перевести карты граждан 29−31 августа.

Напомним, вице-премьер — министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров сообщал, что по итогам первого полугодия расходы госбюджета Узбекистана превысили его доходы на 29 трлн сумов ($2,5 млрд). Дефицит составил почти 6,2%, хотя по итогам 2023 года прогнозировался профицит.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов ранее на вопрос о дефиците бюджета не назвал точную сумму, но отметил, что она «чуть выше» лимита. По его словам, рост этой цифры связан с возросшим импортом газа, хотя за первые полгода Узбекистан импортировал газ только на 200 млн долларов (что намного меньше дефицита в $2,5 млрд).

Как мы сообщали ранее, проектом постановления президента предлагается увеличить предельный размер дефицита консолидированного бюджета в 2023 году с 3% до 5% ВВП, или до 53,4 трлн сумов. Если правительство снова не уложится в лимит расходов, это приведёт к увеличению госрасходов ещё на 1,8 млрд долларов.