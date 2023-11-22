Меры по адаптации к изменению климата и декарбонизации энергозатратной экономики Узбекистана могут способствовать достижению целей развития страны и повышению уровня благосостояния её граждан, говорится в «Страновом докладе о климате и развитии» (СДКР), опубликованном Всемирным банком.

В докладе говорится, что последствия изменения климата по-разному затронут благополучие населения Узбекистана. Ожидается, что к 2030 году по меньшей мере 8 миллионов человек по всей стране будут проживать в районах с очень высокими климатическими рисками.

По расчётам СДКР, если не принять меры по адаптации к изменению климата, к 2050 году размер национальной экономики будет на 10% меньше, по сравнению с тем, какой она могла бы быть без воздействия изменения климата. Это приведёт к значительному снижению занятости населения и доходов домохозяйств.

Декарбонизация экономики (снижение выбросов углекислого газа) к 2060 году потребует особого внимания к энергетическому сектору, на долю которого приходится около 75% выбросов парниковых газов в Узбекистане.

Уменьшение зависимости от истощающихся запасов природного газа путём повышения энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии, по мнению авторов доклада, внесёт вклад в укрепление энергетической безопасности страны. Зависимость от ископаемых видов топлива способствует загрязнению воздуха, становясь одним из 10 факторов, способствующих преждевременной смертности и заболеваемости в стране.

«Не предпринимая необходимые меры в ответ на последствия изменения климата, Узбекистан не сможет достичь своих смелых целей развития и столкнётся с серьёзными неблагоприятными последствиями для экономики и благополучия людей, — отметила региональный директор ВБ по Центральной Азии Татьяна Проскурякова. — „Страновой доклад о климате и развитии“ предлагает ряд срочных мер по адаптации к изменению климата и декарбонизации. Их реализация ускорит переход Узбекистана к „зелёной“ экономике и обеспечит экономический рост в долгосрочной перспективе».

Как отмечается в СДКР, эффективные меры по адаптации к изменению климата могут принести Узбекистану тройные дивиденды. Во-первых, они будут способствовать предотвращению негативных последствий, таких как деградации земель, вызванных изменением климата. Во-вторых, принятые меры приведут к экономическим выгодам, таким как повышение продовольственной безопасности и улучшение состояния природных ландшафтов. В-третьих, их реализация приведёт к экологическим выгодам в виде сокращения выбросов парниковых газов.

Ключевые рекомендации доклада

Реформы в масштабах всей экономики. Следует ускорить реализацию текущей программы реформ с целью создания благоприятной деловой и инвестиционной среды, а также условий для развития частного сектора, призванного сыграть ключевую роль в переходе к «зелёной» экономике, считают авторы доклада. Рекомендуется создать механизмы мониторинга, отчётности и оценки воздействия, способствующие реализации климатических и «зелёных» проектов. Развитие системы финансового и инвестиционного регулирования станет ключевым фактором для привлечения инвестиций в экологически устойчивые проекты. Рекомендуется внедрить рыночные стимулы для сокращения выбросов, включая введение налога на выбросы углерода. Энергетический сектор. Переход к более экологичной модели роста и повышение энергетической безопасности в Узбекистане требует широкого внедрения энергоэффективных технологий, отмены субсидий на газ, электроэнергию и отопление, а также использование газа преимущественно для производства электроэнергии и в промышленном секторе. Важно продолжить развитие конкурентоспособного сектора возобновляемой энергетики и инвестировать в развитие энергетической инфраструктуры, отмечают аналитики ВБ. Управление водными ресурсами и ирригационными системами. Для улучшения управления водными ресурсами в Узбекистане в условиях изменения необходимо широкое внедрение водосберегающих технологий, реализация сельскохозяйственной политики, стимулирующей меры осуществления по адаптации и смягчению последствий изменения климата, такие как эффективное использование водных ресурсов, передача управления ирригационными системами частному сектору, а также внедрение гибких механизмов распределения воды, дальнейшая модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры, а также систем учёта водопользования. Сельское хозяйство и управление земельными ресурсами. Для привлечения инвестиций в климатически оптимизированное сельское хозяйство важно укрепить механизмы, гарантирующие соблюдение прав арендаторов земли, включая местных фермеров; улучшить практику сохранения почв; расширить масштабы климатически оптимизированного сельского хозяйства, отметили автора доклада. Улучшение качества воздуха, городское развитие и общественный транспорт. Узбекистан извлечёт значительную выгоду от разработки комплексной программы по улучшению качества воздуха, создания «зелёных» мастер-планов для городов и разработки планов городской мобильности, а также повышения эффективности оказания услуг общественного транспорта. Эти меры не только помогут уменьшить выбросы парниковых газов, но и внесут вклад в адаптацию городов к изменению климата, подчеркнули в ВБ. Развитие человеческого капитала. Узбекистану необходимо продолжить развитие национальной системы социальной защиты с целью обеспечения интересов наиболее уязвимых групп в условиях рисков, связанных с изменением климата. Улучшение базовых и технических навыков граждан в рамках систем образования и переподготовки позволит подготовить их к работе в новых направлениях для трудоустройства, создаваемых в рамках «зелёной» экономики, отметили авторы доклада.

Для реализации мер по декарбонизации экономики и адаптации к изменению климата необходимы значительные инвестиции, говорится в докладе. По оценкам СДКР, Узбекистану потребуется около 60 млрд долларов для смягчения воздействия изменения климата на производительность труда, последствий для дорог и мостов, животноводства и ирригационного сектора. Кроме того, к 2060 году потребуется инвестировать около 340 млрд долларов в замену устаревшей энергетической инфраструктуры и реализацию мер по декарбонизации энергетического сектора. Большая часть этих инвестиций может быть осуществлена частным сектором, считают в ВБ.

«Достижение целей и обязательств Узбекистана в области изменения климата и декарбонизации потребуют крупных частных инвестиций в более экологичные технологии. Это позволит уменьшить выбросы углекислого газа и повысить устойчивость экономики к последствиям изменения климата, — сказала региональный директор Международной финансовой корпорации (МФК) по Турции и Центральной Азии Вибке Шлёмер. — Для этого необходимо реализовать программу экономических реформ, которая позволит местным и иностранным фирмам и компаниям воспользоваться возможностями, открывающимся в результате переход к „зелёной“ экономике».

Ожидается, что государственные и частные инвестиции в адаптацию к изменению климата и декарбонизацию принесут стране многочисленные выгоды и высокую отдачу. Например, комплексный подход к управлению ландшафтами и внедрение климатически оптимизированных технологий в сельском хозяйстве в течение 10 лет может увеличить производство сельскохозяйственных культур на 4,6 млрд долларов, а также позволят экономить более 1,8 млрд кубометром воды ежегодно, подчеркнули авторы доклада.

Декарбонизация экономики также принесёт существенные выгоды. По оценкам СДКР, только в инфраструктурных отраслях такие выгоды составят более 178 млрд долларов в период с 2023 по 2060 годы, включая 112 млрд долларов в виде избежания затрат на устранение последствий загрязнения окружающей среды, аварий и ущерба в жилищном секторе, электроэнергетике, промышленности и на транспорте. Также предполагается экономия в размере 66 млрд долларов за счёт сокращения импорта ископаемого топлива.

Кроме того, меры по декарбонизации могут снизить смертность вследствие болезней, вызываемых загрязнением воздуха, почти на 90%. Также они могут создать значительное количество рабочих мест в энергетическом и других секторах экономики, отметили автора доклада.