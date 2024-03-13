Президент Шавкат Мирзиёев 13 марта на совещании по вопросам строительства жилья и массивов «Янги Узбекистон» в 2024 году объявил о предоставлении новых возможностей для населения и строителей.

В этом году на финансирование ипотеки из всех источников будет направлено 22,5 трлн сумов. В том числе почти 10 трлн сумов будет выделено на ипотечное кредитование, 2,3 трлн сумов — на покрытие первоначального взноса и процентов для 20 тысяч семей с низким доходом.

На пополнение оборотных средств подрядных организаций выделят 500 млрд сумов с выдачей льготных кредитов на срок до 18 месяцев с годовой ставкой 16% и льготным периодом 12 месяцев.

Будут созданы дополнительные льготы для строительных работ и приобретения жилья населением. В частности, теперь к строительству пятиэтажных домов будут допускаться подрядчики с рейтингом «удовлетворительно», а в случае девятиэтажных домов — с рейтингом «средне-удовлетворительно». «Нужно качество. Мы теперь многому научились. Это откроет дорогу в строительстве многоэтажных домов для почти 2000 подрядчиков», — сказал президент.

В строительстве жилья будет введён «зелёный» стандарт в течение двух месяцев. Подрядчикам с таким стандартом будут предоставлять кредит со ставкой на 1 процентный пункт ниже, то есть под 15% годовых.

На предоставление подрядчикам поручительства по кредитам и частичной компенсации расходов по процентам Компанией по развитию предпринимательства будет выделено 200 млрд сумов. Действие таможенных льгот по импорту специальной техники для строительства жилья будет продлён ещё на один год.

Впредь требование страхования ипотечного жилья, передаваемого под залог, будет отменено. Это позволит гражданам сэкономить около 5 млн сумов, заявил Шавкат Мирзиёев.

Семьям, включённым в программу по выводу из бедности и проживающих в непригодном жилье, на основании рекомендации «махаллинской семёрки» будут выдаваться ипотечные кредиты на строительство и ремонт собственного жилья в размере до 120 млн сумов. При этом 15 процентных пунктов кредита, а также до 6 пунктов годовой процентной ставки в первые пять лет будут покрываться из бюджета.

В расширении доступа населения к ипотеке важную роль играет Компания по рефинансированию ипотеки. За последние три года её кредитный портфель превысил 3 трлн сумов. Перед компанией поставлена задача увеличить уставной капитал до 100 млн долларов, расширить привлечение иностранных средств.

Исполнительный директор компании Мурод Фармонов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что в 2024 году компания предоставит 1,2 трлн сумов на рефинансирование ипотеки, а также ещё 1,2 трлн сумов вместе с Министерством финансов и экономики — на ликвидность банкам. В течение 2−3 лет планируется привлечь до 500 млн долларов ресурсов на внутреннем и зарубежном финансовых рынках.

Президент указал, что некоторые недобросовестные застройщики злоупотребляют доверием покупателей, в связи с чем подчёркнута необходимость усиления системы защиты населения при строительстве жилья на долевой основе. Для этого будут установлены минимальные требования к финансовой устойчивости строительных и подрядных организаций, участвующих в земельных аукционах.

На этом же совещании глава государства поручил увеличить предложение на рынке жилья, чтобы предотвратить рост цен на квартиры. Для этого хокимы областей должны выставить дополнительно 20 га несельскохозяйственных земель на аукцион для строительства многоквартирных домов, а в Ташкенте — 60 га.

В конце января президент сообщил, что стоимость нового жилья в Ташкенте доходит до 25 млн сумов за 1 кв. м, а ипотеку запрещено выдавать на покупку квартиры без кадастра. Шавкат Мирзиёев поручил создать Фонд поддержки ипотеки и урегулировать процесс долевого участия граждан в жилищном строительстве.

Ранее Центральный банк в своём обзоре сообщил, что число сделок купли-продажи недвижимости в Узбекистане в 2023 году выросло на 4,4%. Высокому спросу, по данным регулятора, способствует востребованность ипотеки. Новостройки выросли в цене на 26,9%, жилье на вторичном рынке — на 23%. Цены за аренду жилья стабилизировались, снизившись на 1%.