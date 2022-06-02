В рамках визита президента Таджикистана состоялась церемония запуска строительства Яванской гидроэлектростанции на реке Зарафшан, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, нажав символическую кнопку, дали старт строительству.

Это первый крупный проект двустороннего энергетического сотрудничества, отмечается в сообщении. «Современная станция мощностью 140 мегаватт сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, устойчивости водного и аграрного секторов наших стран», — пишет пресс-служба.

Инженерные работы будут проводиться на основе современных стандартов с привлечением ведущих мировых компаний.

Интерес к участию в финансировании проекта проявили ведущие международные институты, в том числе Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.

Проект позволит укрепить научный и производственный потенциал отрасли, обеспечить «зелёной» энергией тысячи и тысячи домохозяйств и новых предприятий, говорится в сообщении.

Расчетная стоимость Яванской ГЭС составляет 282 млн долларов, как ожидается, она будет вырабатывать 700−800 миллионов кВт·ч электроэнергии. Узбекистан и Таджикистан в 2020 году также договорились рассмотреть возможность строительства ГЭС на реке Фандарья с расчетной стоимостью 270 млн долларов, мощностью 135 МВт и выработкой 500−600 миллионов кВт·ч электроэнергии.