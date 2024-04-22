С 12 по 21 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и молодёжи. Представители сборной Узбекистана завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Золотая медаль:
Сардор Абдукаримбеков (сабля, юниоры);
Серебряная медаль:
Алпамис Уракбаев (сабля, юниоры);
Бронзовые медали:
Фернанда Эррера (сабля, молодые);
Наргиза Жаксибаева (сабля, юниоры).
Этот результат стал лучшим для узбекских фехтовальщиков на чемпионатах мира. 27−28 апреля сборная примет участие в лицензионном турнире Париж-2024 в Фуджайре (ОАЭ).