С 12 по 21 апреля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и молодёжи. Представители сборной Узбекистана завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Золотая медаль:

Сардор Абдукаримбеков (сабля, юниоры);

Серебряная медаль:

Алпамис Уракбаев (сабля, юниоры);

Бронзовые медали:

Фернанда Эррера (сабля, молодые);

Наргиза Жаксибаева (сабля, юниоры).

Этот результат стал лучшим для узбекских фехтовальщиков на чемпионатах мира. 27−28 апреля сборная примет участие в лицензионном турнире Париж-2024 в Фуджайре (ОАЭ).