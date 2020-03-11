В Узбекистане запускается проект повышения знаний и навыков учителей английского языка English Speaking Nation: Secondary Teacher Training (ESN:STT). Программа реализуется Министерством народного образования при участии американских организаций, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Церемония запуска проекта состоялась в понедельник при участие министра народного образования Шерзода Шерматов и посла США в Ташкенте Дэниела Розенблюма.





ESN:STT — программа для учителей системы народного образования, направленная на развитие благоприятной экосистемы преподавания и обучения путем укрепления навыков английского языка и методов обучения школьных учителей.

ESN:STT является программой Отдела информации, культуры и образования (PAS) посольства США. Проект реализуется Центром инноваций, технологий и стратегий при МНО совместно с American Councils (Американские Советы по международному образованию), RTI (Research Triangle Institute) и Агентством США по международному развитию (USAID).

Программа предоставляет возможность профессионального развития тренерам, обучающим учителей английского языка, а также учителям английского языка средних школ.

В рамках ESN:STT 15 тысяч педагогов средних школ и более 1000 тренеров-преподавателей будут обучены методам преподавания и практикам по обучению английского языка без отрыва от работы. Одной из конечных целей программы является улучшение знаний и качества владения английским языком среди учеников.

Как объяснила «Газете.uz» менеджер проекта Эмине Шайхаметова, проект, рассчитанный на три года, представляет собой каскадную модель по подготовке тренеров-инструкторов. Программа включает в себя мероприятия по повышению профессионализма учителей английского языка средних школ и внедрение программы наставничества для оказания поддержки коллегам среди педагогов.





Реализация проекта делится на три этапа. На первом этапе будут созданы две группы из 40−45 учителей английского языка, отобранных для участия в интенсивной программе обучения, проводимой международной ассоциацией TESOL и Университетом Джорджа Мейсона (GMU).

Каждая группа преподавателей будет участвовать в 140-часовой программе основного сертификата TESOL, включая 20-часовой обязательный практикум и двухнедельный тренинг для тренеров.

По завершении полного курса переподготовки успешно окончившие участники получат основной сертификат TESOL и станут членами корпуса основных тренеров-инструкторов Узбекистана (CT). Они могут быть приглашены на дополнительное обучение и стать мастер-тренерами ESN для обучения своих коллег по 140-часовой программе.

На втором этапе каждый член CT на основе полученных знаний в «Институте обучения тренеров» будет обучать и наставлять 10−12 региональных коллег-наставников (RPM).

На третьем этапе RPM под руководством CT будут обучать 10 учителей английского языка в течение всей программы с целью переподготовки 15 тысяч преподавателей к концу третьего года.

Корпус основных тренеров-инструкторов также разработает план действий и учебные материалы, которые будут рекомендованы МНО для проведения курсов повышения квалификации преподавателей. В качестве заключительного мероприятия CT и RPM получат возможность принять участие в региональной конференции TESOL в Узбекистане в 2022 году.

«Проект English Speaking Nation подразумевает собой развитие пяти основных столпов образования: стандарты, учебные планы, подготовка учителей, написание качественных учебников или материалов и оценка. В частности, в рамках этого партнерства мы говорили об элементе развития учителей — это самый большой из направлений, учитывая что в Узбекистане свыше 33 тысяч учителей английского языка», — сказала Эмине Шайхаметова.

Кроме того, МНО будет работать над качественным системным переходом, чтобы по завершению проекта люди, прошедшие тренинг, остались в системе и продолжали развивать страну и учителей, которые будут новыми приходить в эту систему. С учителями, которые проходят тренинг, заключают контракты, согласно которым они должны будут проработать в системе МНО три года.





Министр народного образования Шерзод Шерматов отметил, что МНО презентовало международным партнерам Концепцию развития системы народного образования до 2030 года, которую поддержала американская сторона.

«Английский язык является одним из международных языков. Узбекистан становится более открытым для международного сообщества. Для развития сотрудничества с другими странами мира и конкурентоспособности страны наши выпускники должны знать иностранные языки. Данная программа является первым шагом по совершенствованию преподавания иностранных языков в школах. Знание иностранного языка предоставит возможность дополнительного заработка для выпускников, в том числе с помощью интернета», — заявил он.





Посол США Дэниел Розенблюм заявил, что для будущего народа нет ничего важнее образования молодежи.

«Эти слова актуальны для всех стран мира, включая США, но особенно для Узбекистана, где молодые люди в возрасте до 18 лет составляют половину населения. В последние недели президент Шавкат Мирзиёев представил информацию о широкомасштабных реформах в сфере экономики и образования. США тесно сотрудничают с Узбекистана, особенно с нашими друзьями в Министерстве народного образования, и видят взаимосвязь между двумя целями — улучшение экономики и образования. Их объединяет повышение уровня знания английского языка у выпускников школ. Учителя английского языка помогают вам обучить новое поколение, которое будет вести страну в глобальную экономику», — сказал посол.

В МНО «Газете.uz» сообщили, что США выделяют для реализации проекта English Speaking Nation грант на 5 млн долларов.