Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 апреля ознакомился с презентацией проектов в области транспорта и строительства, сообщила пресс-служба главы государства.

Сегодня продолжается реконструкция терминала вылета в аэропорту Ташкента. Работы будут выполнены в три этапа, в результате, как сообщается, расширятся возможности для регистрации, таможенного контроля и обеспечения безопасности. Пропускная способность вырастет с нынешних 1200 человек до 2400 пассажиров в час.





Запланировано строительство нового карго-терминала в международном аэропорту Ташкента. Это позволит увеличить способность обработки грузов с 70 до 300 тонн в сутки.

«Газета.uz» подробно рассказывала о проекте реконструкции аэропорта.

В августе 2022 года в Ургенче был заложен первый камень в основание городка Аль-Хорезми. Здесь будут построены многоэтажные дома, школы и детские сады, центры спорта и культуры, парки, технопарк и другие комплексы. В центре городка будет построен университет имени Аль-Хорезми.

Согласно проекту, университет будет включать в себя факультеты математики и естественных наук, информатики, инженерии, здесь будут учиться 4000 студентов. При университете также будет специализированная школа для одарённых детей. Таким образом, здесь будет создан образовательный кластер с интеграцией образования, науки и производства, говорится в сообщении.

Министр цифровых технологий Шерзод Шерматов сообщил, что университет Аль-Хорезми был филиалом Ташкентского университета информационных технологий. Теперь он станет самостоятельным вузом.

Президент поручил «наполнить концепцию университета новым содержанием». Он подчеркнул важность создания современных лабораторий для исследований молодёжи, коммерциализации стартап-проектов, открытия направлений по цифровым технологиям и киберспорту.

По инициативе президента запланировано создание музея в центре Берунийского района Каракалпакстана. Двухэтажное здание оснастят «самым передовым музейным оборудованием, при оформлении экспозиций будут использоваться интерактивные методы». Перед музеем предусмотрена установка величественного памятника Беруни.

В ходе презентации Шавкат Мирзиёев рассмотрел несколько вариантов реализации проектов и дал указания по их доработке, дальнейшему улучшению качества строительства и сервиса.