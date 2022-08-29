Президент Шавкат Мирзиёев 29 августа заложил капсулу в фундамент городка Аль-Хорезми в Ургенче, сообщила пресс-служба главы государства.

В церемонии приняли участие хорезмские старейшины, женщины и молодежь. Президент побеседовал с ними.

«Все достижения современной науки и электроники берут свое начало в беспрецедентно важном научном наследии нашего предка Аль-Хорезми. Мы должны не только гордиться, но и быть достойными этого. Поэтому мы решили создать в городе Ургенче отдельный городок имени великого ученого», — сказал глава государства.

Городок будет построен рядом с международным аэропортом Ургенча на площади более 130 га.





«Это красивое место будет первым, что предстанет перед глазами пассажиров, сходящих с самолета», — уточняет пресс-служба.

В центре городка будет установлен величественный памятник Аль-Хорезми. Здесь же будет организован новый университет имени Аль-Хорезми. При нем будет построена специализированная школа для одаренных детей.

В городке появятся также технопарк и офисы, медицинские и культурные учреждения, аллеи, школы и детские сады, спортивные комплексы, автостоянки, торговые и бытовые объекты. Будут построены 104 дома на 5000 квартир. Объекты будут оснащены «умными» технологиями.