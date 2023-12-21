Министерство энергетики Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления правительства об эффективном и рациональном использовании топливно-энергетических ресурсов, укреплении платёжной дисциплины.

Согласно документу, предлагается с 1 января 2024 года вернуть систему 100-процентной предоплаты за природный газ и электричество для бизнеса. Напомним, такой порядок действовал с июля 2017 года по февраль 2019 года, после чего размер аванса был снижен до 50%.

Это объясняется тем, что из-за нехватки приборов учёта и других устройств потребители самовольно подключаются к электросети и фальсифицируют данные об использовании электроэнергии. С начала года, как сообщается, выявлено 39,5 тысяч таких правонарушений, из-за чего снабжающему предприятию нанесён ущерб на 355,3 млрд сумов.

Поэтому предлагается внедрить предоплату, чтобы предотвратить рост дебиторской задолженности.

Кроме того, за этот период 13,17 тысячи оптовых потребителей без авансовых платежей использовали 1,46 млрд кубометров газа, из-за чего появилась дебиторская задолженность на 90,2 млрд сумов. А долг газовых заправок на 1 ноября достиг 59,9 млрд сумов (+1% с начала года).

Предприниматели, которые с этой даты не внесут предоплату за газ, будут платить по повышенному коэффициенту в размере 1,4 от стоимости газа, а предприятия-поставщики заплатят штраф на сумму в 10% от стоимости поставленного топлива.

Кроме того, повышенный коэффициент, используемый для наружной рекламы, планируется применять для видеоэкранов и электронных дисплеев, носителях рекламной информации, размещённых на специальных, временных или стационарных конструкциях на открытых пространствах, фасаде, стенах и крыше зданий, элементах уличного оборудования, у дорог, автомобильных заправках. Это также коснётся различной иллюминации и светодиодной подсветки, установленной на деревьях и конструкциях вблизи кафе, баров, пунктах торговли и услуг.

Расход электроэнергии на рекламном отделе будет учитываться через отдельно установленный электросчётчик.

Кроме того, Минэнерго предлагает усовершенствовать систему применения штрафов за неэффективное или расточительное использование топливно-энергетических ресурсов.

С 1 января 2024 года покупка счётчиков, совместимых с автоматизированной системой коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ), для подключения к электросети будет финансироваться за счёт юридических лиц, а с 1 апреля — за счёт физлиц (бытовых потребителей). Такое решение предлагается с учётом нехватки финансовых возможностей компании «Региональные электрические сети» и резкого роста числа потребителей.

Сейчас счётчики покупаются и устанавливаются предприятиями электросетей. Антимонопольный комитет в 2020 году предлагал предоставить потребителям право выбора за свой счёт счётчиков электроэнергии и газа, с установкой приборов за счёт предприятий.

Обсуждение проекта продлится до 2 января 2024 года.