Поставка электричества и газа юридическим лицам теперь может осуществляться на основе 50-процентной предоплаты, следует из указа президента Узбекистана от 5 февраля.

Порядок 100-процентной предоплаты за поставку энергоресурсов потребителям, за исключением физических лиц, действует с 1 июля 2017 года.

Согласно изменениям, при обращении, поданном юрлицом в уведомительном порядке, ему разрешено осуществлять 50-процентную предоплату.

В случае невнесения предоплаты или неосуществления до конца месяца расчета на условиях 50-процентной предоплаты к потребителям применяются меры вплоть до полного отключения от электрических и газораспределительных сетей.

Напомним, физические лица обязаны до 10 числа каждого месяца осуществлять полный расчет за энергоресурсы, потребленные в предыдущем месяце.