В Галляаральском районе Джизакской области задержаны двое, обещавшие отправить местного жителя в США. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Ранее судимые за мошенничество М. Х. и А. А. обещали Ю. К. отправить его на работу в США через страны Европы и потребовали за свою помощь 18 тысяч долларов. При получении 2000 долларов и 200 млн сумов они были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) через статью 25 (приготовление к преступлению) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

В конце ноября прошлого года посольство США в Ташкенте сообщило, что Соединённые Штаты больше не будут впускать граждан Узбекистана, незаконно въезжающих в страну через границу с Мексикой. Вместо этого они будут содержаться под стражей до разрешения их иммиграционного дела.

До этого стало известно, что с октября 2021 года по октябрь 2023 года в США при попытке незаконно пересечь границу были задержаны более 13 тысяч граждан Узбекистана.