В Казахстане планируется повысить цены на бензин и дизельное топливо для иностранных граждан. Это следует из проекта приказа Министерства энергетики страны.

Согласно проекту документа, цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 для иностранных граждан будет установлена на уровне 245 тенге за литр (6926 сумов). Цена на дизельное топливо составит 315 тенге за литр (8905 сумов).

При этом для местных потребителей (при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС, выданного в Казахстане) цена остаётся прежней — 205 тенге (5795 сумов) за литр в объёме до 300 литров в сутки. Дизтопливо казахстанцы тоже смогут покупать по нынешней цене — 295 тенге (8340 сумов за литр).

Как пояснили в Минэнерго, это делается «для сохранения топливного баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков и „серого“ экспорта нефтепродуктов».

«В настоящее время в связи с государственным регулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и „серого“ экспорта нефтепродуктов в другие страны», — говорится в сообщении.

Например, в Ташкенте стоимость литра Аи-92 составляет около 10,5 тысячи сумов (372 тенге), в Бишкеке — 63,25 сомов (318 тенге), в Оренбурге литр Аи-92 стоит 49,35 рубля (237 тенге).

Ранее Комитет по конкуренции Узбекистана узнал семь главных проблем предпринимателей, занимающихся импортом бензина. Среди них — дорогая железнодорожная логистика, высокая кредитная нагрузка, требование дополнительной сертификации, нехватка мощностей для хранения крупных партий бензина и другие.

За 2023 год в Узбекистане было произведено 1,33 миллиона тонн автомобильного бензина, что по сравнению с 2022 годом больше на 6%, или на 75,4 тысячи тонн.

«Газета.uz» ранее рассказывала, откуда, в каком объёме и по какой цене Узбекистан импортирует бензин.