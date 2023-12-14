Необходимы «срочные меры» для контроля за распространением электронных сигарет, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации подчеркнули, что электронные сигареты не эффективны для отказа от употребления табака, могут вызывать сильное привыкание и вредны для здоровья, особенно детей и молодых людей.

Во всех регионах ВОЗ электронные сигареты более популярны среди детей в возрасте 13−15 лет, чем среди взрослых. Этому во многом способствует свободная продажа вейпов и их агрессивный маркетинг, утверждают в организации.

«Электронные сигареты имеют более чем 16 тысяч разновидностей вкуса и пропагандируются среди детей через социальные сети и лидеров мнений. В некоторых случаях для продвижения таких изделий используются образы мультипликационных персонажей и элегантный дизайн, привлекающий подрастающее поколение», — заявил директор Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья Рюдигер Крех.

Данные исследований свидетельствуют о том, что молодые курильщики электронных сигарет почти втрое чаще прибегают к обычным сигаретам в дальнейшей жизни, добавили в ВОЗ.

Организация призвала страны ввести запрет на использование любых ароматизаторов в вейпах, а также применять к контролю за ними меры, аналогичные с теми, что применяются для борьбы с обычными сигаретами. К ним относятся ограничения на содержание и качество никотина, а также высокие налоги.

ВОЗ также выразила обеспокоенность распространением псевдонаучных доказательств о том, что вейпы причиняют меньший вред, чем обычные сигареты. Такие исследования финансируются табачными компаниями, которые таким образом продвигают вейпы среди детей и некурящих, отметили в организации.

По данным ВОЗ, на сегодня продажа электронных сигарет запрещена в 34 странах, 88 стран не устанавливают минимального возраста, с которого разрешается их продажа, а в 74 странах вообще не имеется нормативных ограничений на эту продукцию.