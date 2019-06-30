Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана прокомментировало новость о падании объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну в два раза, основанной на отчете Центрального банка. Согласно данным ЦБ, по итогам первого квартала 2019 года чистый приток прямых иностранных инвестиций снизился до 198 млн долларов, что в два раза меньше по сравнению с показателем в аналогичном периоде прошлого года.

МИВТ отмечает, что в мировой практике применяются разные методы расчета ПИИ в страну. Отчет Центробанка был составлен на основе методики Международного валютного фонда (МВФ) и применяется исключительного для составления платежного баланса страны, т. е. характеризует движение денежных средств в виде платежей из страны в страну.

При этом показатель чистого притока ПИИ рассчитывается путем соотношения сумм притока ПИИ в течение определенного периода и объема репатриации по этим инвестициям (возвращения капитала в страну инвестора) в течение того же периода, т. е. является неким сальдо между притоком и оттоком денежных средств. В то же время за основу притока прямых иностранных инвестиций принимается увеличение уставного капитала хозяйствующего субъекта в основном за счет денежных поступлений, отмечает МИВТ.

По мнению министерства, указанная методика расчета притока ПИИ не раскрывает полную картину привлеченных и освоенных прямых иностранных инвестиций в страну в течение определенного периода.

МИВТ совместно с Государственным комитетом по статистике проводит расчет привлеченных и освоенных в течение определенного периода прямых иностранных инвестиций в основной капитал не только за счет денежного увеличения уставного капитала хозяйствующего субъекта, но и инвестиции в товарном виде, а также в виде нематериальных активов и передачи технологий, лицензий и т. д.

Показатели привлечения и освоения прямых иностранных инвестиций в основной капитал подлежат подтверждению на основании статистических отчетов «1-ID» и «2-Invest», представляемых хозяйствующими субъектами в органы государственной статистики. При этом статистическая отчетность, которая формируется на основе международно признанных методик, является ежеквартальной, обязательной и подлежащей всенародному опубликованию.

По итогам первого квартала 2019 года фактический объем освоения ПИИ, подтвержденный статистическими отчетами, составил 783,3 млн долларов или 11% к прогнозу года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года (325,8 млн долларов) рост составил 457,5 млн долларов, или 2,4 раза.

По итогам первых пяти месяцев 2019 года объем освоенных ПИИ составил 2,5 млрд долларов, или 40% к прогнозу года, а по результатам первого полугодия данный показатель ожидается на уровне 3,7 млрд долларов, или 52% к прогнозу года. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (618,2 млн долларов) чистый рост объема освоения превысит отметку в 3,06 млрд долларов (рост в 5,9 раза).

МИВТ отмечает рост инвестиционной активности в основном в отраслях и сферах, которые не относятся к традиционно признанным для привлечения прямых иностранных инвестиций сферам, таким как, в частности, нефтегазовый сектор.

«Рост прямых иностранных инвестиций более чем в 2 раза наблюдается в металлургической отрасли (2,4 раза по сравнению с 2018 годом), текстильной отрасли (2,7 раза), производстве продовольственных товаров (3,1 раза), фармацевтической отрасли (6,3 раза)», — говорится в сообщении.

Министерство также отмечает рост объемов ПИИ в проекты регионального подчинения, которые увеличились в 4 раза по сравнению с показателями 2018 года.