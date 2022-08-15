Реальный эффективный обменный курс (REER) сума в июле укрепился на 2,1% по сравнению с июнем. Об этом говорится в комментарии Центрального банка Узбекистана.

Номинальный валютный курс — стоимость валюты государства в другой валюте, или актуальный курс, по которому можно обменять валюту. Реальный эффективный обменный курс (РЭОК) — индекс, учитывающий как номинальные курсы относительно валют стран-основных торговых партнёров, так и соотношение уровней цен в соответствующих странах.





Показатель повысился впервые с февраля. По сравнению с тем же периодом 2021 года курс национальной валюты укрепился на 1,4%, а по сравнению с сентябрем 2019 года — на 5% (в августе того года банкам разрешили продавать валюту, поэтому сентябрь выбран базовым периодом).

По данным ЦБ, укрепление реального обменного курса сума, прежде всего, объясняется обесцениванием валют в странах-партнёрах (2,6%) и изменением курса национальной валюты (0,3%). Внутренняя инфляция сдержала обесценивание REER на 0,1%, а инфляция в странах-партнёрах — на 0,7%.

Курсы валют основных стран — торговых партнёров в течение мая показывали разную динамику по отношению к доллару США:

российский рубль обесценился на 3,7% — с 57,3 до 59,4 рублей за доллар. Это снижение объясняется постепенным ослаблением валютных ограничений, введенных Банком России в первом квартале года, и увеличением спроса на иностранную валюту в результате восстановления импорта. 22 июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 9,5% до 8%;

— с 57,3 до 59,4 рублей за доллар. Это снижение объясняется постепенным ослаблением валютных ограничений, введенных Банком России в первом квартале года, и увеличением спроса на иностранную валюту в результате восстановления импорта. 22 июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 9,5% до 8%; курс казахского тенге девальвировал на 6,7% (с 446,4 до 476,3 тенге). В связи с репатриацией дивидендов крупными компаниями и одновременно высоким спросом на валюту стоимость тенге несколько снизилась. Центральный банк Казахстана 25 июля повысил базовую ставку с 14% до 14,5%.

(с 446,4 до 476,3 тенге). В связи с репатриацией дивидендов крупными компаниями и одновременно высоким спросом на валюту стоимость тенге несколько снизилась. Центральный банк Казахстана 25 июля повысил базовую ставку с 14% до 14,5%. турецкая лира обесценилась на 2,8% из-за укрепления индекса доллара и риска рецессии в мире;

из-за укрепления индекса доллара и риска рецессии в мире; для поддержки экономики Банк Китая с начала года снижает ключевую ставку, а наличие последних геополитических потрясений в регионе также оказало негативное влияние на курс юаня. В результате юань девальвировал на 0,6% за месяц.

В июле инфляция продолжила расти почти во всех странах-партнёрах. В частности, по прогнозам, цены в России должны снизиться на 0,2% за счёт сезонных факторов и низкого спроса на товары народного потребления. При этом годовая инфляция остаётся на высоком уровне — 15,3%.

В Казахстане месячная инфляция составила 1,1%, а в годовом выражении ускорилась до 15%. При этом цены на продукты питания выросли на 19,7% в годовом исчислении.

В Турции также продолжается стремительный рост цен. Месячная инфляция составила 2,8%, а годовая — 79,6%. Рост цен произошел в основном за счёт подорожавших нефтепродуктов и продолжающейся девальвации лиры.

Индекс цен производителей (показатель среднего уровня изменения оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления, по которым продают свои товары национальные производители) в Турции увеличился на 5,2% и достиг 144,6% в годовом исчислении.

Как девальвация валют торговых партнёров влияет на Узбекистан

Центральный банк Узбекистана ранее сообщал, что девальвация валют основных торговых партнёров укрепляет реальный обменный курс сума по отношению к этим валютам. Это негативно сказывается на конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей как на внешних, так и на внутреннем рынках, влияя на уровень спроса и предложения на внутреннем валютном рынке посредством разных каналов.

Во-первых, резкая девальвация вышеуказанных валют делает более дорогой продукцию отечественных экспортёров и уменьшает их валютную выручку.

Во-вторых, на внутреннем рынке товары местного производства становятся менее конкурентоспособными по цене по сравнению с товарами иностранного производства, что стимулирует импорт из этих стран и создаёт дополнительный спрос на иностранную валюту.

В-третьих, обесценение рубля и других валют стран, на которые приходятся основные потоки трансграничных денежных переводов физических лиц, может привести к сокращению объёма этих переводов.